Morning meeting AOF France / Europe - Sur une note hésitante

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note prudente ce mercredi . A l'approche des décisions des banques centrales et avant une nouvelle salve de résultats d'entreprises, les investisseurs sont concentrés cette semaine sur des indicateurs macroéconomiques. L'activité des PMI en zone euro, publiée hier a montré une croissance inattendue en janvier.Les indices des directeurs d'achat semblent ainsi éloigner les risques de récession en zone euro. Pour la séance du jour, hormis l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, aucun indicateur d'importance n'est au programme.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Compagnie des Alpes

Le chiffre d’affaires consolidé de la Compagnie des Alpes pour le 1er trimestre de son exercice 2022/23 s’élève à 202,3 millions d'euros, soit une progression par rapport au 1er trimestre de l’exercice précédent de 21,3% à périmètre réel et de 15,3% à périmètre comparable, c’est-à-dire retraité de l’acquisition de l’opérateur d’hôtels et de résidences clubs MMV. Les chutes de neiges des derniers jours conjuguées au retour du froid permettent au groupe d’envisager avec confiance la suite de la saison.

Ekinops

Ekinops , fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, lance son nouveau module enfichable PM_400FR05-C2A au sein de la gamme de systèmes de transport optique WDM Ekinops360. Cette nouvelle carte ligne est le premier module cohérent d'Ekinops basé sur des interfaces enfichables 400G, pour offrir des solutions cohérentes moins coûteuses et moins énergivores que les technologies optiques embarquées de haute performance existantes.

Groupe Partouche

Le chiffre d’affaires consolidé 2022 du Groupe Partouche progresse de 52% pour atteindre 388,8 millions d’euros. Le groupe précise dans la présentation de ses résultats annuels que « jusqu’à la mi-mars 2022, les restrictions sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19, et principalement le pass vaccinal, ont pénalisé le Groupe » et qu’ensuite « la levée totale de celles-ci ont permis au Groupe de retrouver un dynamisme très satisfaisant ».

ID Logistics

ID Logistics a dévoilé un chiffre d’affaires au titre du quatrième trimestre 2022 de 686,3 millions d’euros, en hausse de 24,9%. Les revenus du spécialiste de la logistique contractuelle ont augmenté de 4,7% à données comparables. Le groupe souligne l'existence d'un effet de base "très important". ID Logistics a en effet bénéficié de la consolidation de Colisweb en France, mais aussi de GVT au Benelux et de Kane Logistics aux Etats-Unis. L’effet de change est globalement positif au cours du trimestre écoulé.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'ndice Ifo du climat des affaires en janvier sera connu à 10 heures.

Aux Etats-Unis, l'évolution hebdomadaire des stocks de produits pétroliers sera communiquée à 16h30.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,18% à 1,0905 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont fini proches de l'équilibre sur fond de statistiques économiques encourageantes pour le début d’année et de résultats américains mitigés. Les indices des directeurs d'achat pour janvier semblent ainsi éloigner les risques de récession en zone euro. Aux Etats-Unis, les résultats de plusieurs grands groupes, dont GE et 3M, se sont avérés contrastés. L’indice CAC 40 a gagné 0,26% à 7 050,48 points tandis que l’EuroStoxx50 a grappillé 0,05% à 4 153,02 points. En revanche, les indices Dax40 et FTSE 100 ont reculé.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé au terme d'une séance agitée, les premiers échanges ayant été perturbés par un problème technique qui ont affecté des dizaines de titres. La période des résultats bat son plein. Sur le plan des valeurs, le groupe industriel 3M a accusé un fort recul après la publication de performances mitigées. Côté statistiques, la contraction du secteur privé américain est ressortie amoindrie en janvier. Le Dow Jones a gagné 0,31% à 33 733 points tandis que le Nasdaq a cédé 0,27% à 11 334 points.