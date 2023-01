Morning meeting AOF France / Europe - Stabilité attendue sur les marchés

(AOF) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note stable. La prudence devrait dominer les échanges à l'heure du coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels aux Etats-Unis. Ceux du quatrième trimestre de Wells Fargo, Citigroup, Bank of America et JPMorgan seront dévoilés avant l'ouverture de la séance à Wall Street. Hier, la publication des prix à la consommation Unis a montré une décélération de l'inflation en décembre, à 6,5% sur un an. D'un mois sur l'autre, le CPI a même baissé (-0,1%) le mois dernier pour la première fois depuis plus de deux ans et demi.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies, annonce aujourd'hui les résultats d'une étude démontrant que l’imagerie nCLE bronchoscopique assistée par robot pour les petites lésions pulmonaires périphériques est faisable et sûre et qu'elle fournit un retour d'information en temps réel sur le positionnement correct de l'aiguille. Les résultats de cette première étude clinique chez l'homme combinant la nCLE et la bronchoscopie assistée par robot ont été publiés dans la revue internationale à comité de lecture Respirology.

OVHcloud

OVHcloud, spécialiste des services d'informatique dématérialisée, a confirmé ce vendredi ses objectifs pour l'exercice qui s'achèvera le 31 août 2023, après avoir enregistré une solide croissance de ses revenus au titre du premier trimestre. Sur la période de septembre à novembre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 216 millions d'euros, en croissance de 15,4% sur un an. Les ventes trimestrielles du groupe fondé par Octave Klaba ont progressé de 11,7% en données organiques.

TF1

Le groupe TF1, AnimFrance, le Satev, le Spect, le Spi, l’Uspa, le Sedpa, la Sacd et la Scam ont annoncé la signature d’un nouvel accord de partenariat. Cet accord, le tout premier conclu par un groupe de télévision couvrant à la fois les décrets TNT et cabsat du 30 décembre 2021 et le décret SMAD du 22 juin 2021, illustre la volonté commune du groupe TF1 et des acteurs de la filière audiovisuelle de nouer un partenariat ambitieux et durable au bénéfice de la création française et d’accompagner les transformations du secteur et l’évolution des usages.

Vinci Airports

Les aéroports du réseau Vinci Airports ont accueilli plus de 56 millions de passagers au quatrième trimestre 2022, soit presque 18 millions de passagers de plus qu'en 2021 (-15 % par rapport à la même période de 2019). Plus de 209 millions de passagers ont fréquenté ses aéroports sur l'ensemble de l'année 2022, plus du double de la fréquentation 2021, en baisse de 25 % par rapport à 2019. Le groupe souligne la remarquable dynamique sur ce trimestre des aéroports mexicains d'OMA tout juste intégrés au réseau (+9 % par rapport au 4ème trimestre 2019).

Les chiffres macroéconomiques

En France, l'inflation définitive en décembre sera connue à 8h45.

La production industrielle en novembre en zone euro sera dévoilée à 11 heures.

Aux Etats-Unis, le prix des importations en décembre sera connu à 14h30 alors que l'indice de confiance des ménages de l'Université du Michigan en janvier sera communiqué à 16h00.

Vers 8h30, l'euro perd 0,14% à 1,0836 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé dans le vert. Cette séance de jeudi a été animée par les chiffres de l'inflation américaine en décembre. L'indice des prix est ressorti en baisse de 0,1% sur un mois, comme attendu. Côté valeurs, Ubisoft a dévissé après avoir lancé un avertissement sur ses résultats 2022-2023. Au plus fort de la séance, l’indice phare de la place parisienne a gagné 1,32% à 7 015 points. Mais le CAC 40 a finalement gagné 0,74% à 6 975,68 points tandis que l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,66% à 4 126,68 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en hausse après les très attendus chiffres de l'inflation. Ces derniers sont ressortis parfaitement en ligne avec les attentes. L'inflation a ralenti en décembre pour le sixième mois d'affilée à 6,5% en rythme annuel. Cette bonne nouvelle était anticipée par les indices américains, qui ont déjà progressé mardi et mercredi. Au chapitre des valeurs, American Airlines bénéficie du relèvement de ses perspectives. Le Dow Jones a gagné 0,64% à 34 189 points que le Nasdaq a progressé de 0,64% à 11 001 points.