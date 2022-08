Morning meeting AOF France / Europe - Stabilité attendue : Axa, Société Générale et Veolia en vedette

(AOF) - Les marchés européens sont attendus proches de l'équilibre. Plusieurs membres de la Fed sont intervenus hier soir pour bien faire comprendre aux marchés qu'elle avait loin d'en avoir fini dans sa lutte contre l'inflation. Ces déclarations ont entraîné des tensions sur le marché des taux. Les indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite sont particulièrement attendus des deux côtés de l'Atlantique. A Paris, les investisseurs réagiront aux résultats de plusieurs grands noms de la cote, dont Axa, Société Générale et Veolia.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Société Générale

Au deuxième trimestre, Société Générale a essuyé une perte nette, part du groupe, de 1,48 milliard d’euros contre un profit de 1,44 milliard d’euros, un an auparavant. Le marché anticipait une perte d’environ 2 milliards d’euros. Cette perte reflète l’impact de 3,3 milliards d’euros avant impôts de sa sortie de Russie. Hors éléments exceptionnels, la banque française a généré un résultat net, part du groupe, de 1,5 milliard d’euros.

Veolia

Veolia a annoncé la signature d’un traité de fusion relatif à la fusion-absorption de Vigie SA (ex-Suez SA) par Veolia. Cette fusion a pour objectif de simplifier et rationaliser la structure juridique du groupe Veolia. À la suite du large succès de l’offre publique d’acquisition initiée par Veolia, qui a permis la mise en œuvre d’un retrait obligatoire le 18 février 2022, Veolia détient, et détiendra jusqu’à la réalisation définitive de la fusion, la totalité des actions représentant la totalité du capital de Vigie SA.

Bic

Au premier semestre 2022, Bic, fabricant d'articles de papeterie, briquets et rasoirs, a publié un résultat net part du groupe par action ajusté de 3,39 euros contre 2,51 euros, un an auparavant. Le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 1,12 milliard d'euros contre 916,7 millions d'euros, soit une progression de 15,5% sur un an.

Hopscotch Groupe

Hopscotch groupe, société spécialisée notamment en conseil en communication, digital et web social, relations publiques et événementiel,a publié un chiffre d'affaires et une marge brute en hausse au premier semestre 2022. Ils s'élèvent respectivement à 108,8 millions d'euros et à 38,2 millions d'euros, affichant une reprise respectivement de 92,9%, et de plus de 47,5% par rapport à la même période 2021. L'ensemble des métiers du groupe sont en croissance et ont dépassé les niveaux d'activité du premier semestre 2019.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent les indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en juillet à 9h50 en France, à 9h55 en Allemagne, 10h00 en zone euro et à aux Etats-Unis.

Les Ventes au détail en juin en zone euro seront connues à 11 heures.

Ce matin, l'euro grappille 0,12% à 1,0176 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens se sont repliés sur fond de tensions géopolitiques sino-américaines. La présidente de la chambre des représentants, Nancy Pelosi, est arrivée aujourd'hui à Taïwan, provoquant l'ire des autorités chinoises, qui ont multiplié les déclarations menaçantes ces derniers jours. Au-delà de la situation géopolitique, les investisseurs se sont intéressés aux résultats des sociétés, dont ceux de Bouygues. L’indice CAC 40 a reculé de 0,42% à 6 409,80 points tandis que l’EuroStoxx50 a cédé 0,48% à 3 688,97 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini en repli en raison des tensions diplomatiques sino-américaines provoquées par la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. Des commentaires de plusieurs membres de la Fed ont également contribué à la baisse des indices, signalant notamment qu'elle en avait loin d'avoir fini avec la lutte contre l'inflation. En conséquence, le rendement du taux à 10 ans a flambé de 18 points de base à 2,75%, un mouvement d'une ampleur rarement vue. Le Dow Jones a clôturé en repli de 1,23% à 32 396,17 points tandis que le Nasdaq Composite a cédé 0,16% à 12 348,76 points.