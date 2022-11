Morning meeting AOF France / Europe - Sous le signe de la prudence

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note prudente, entre les signes du ralentissement de l'économie mondiale, l'assouplissement des restrictions sanitaires en Chine et les dernières déclarations en date de responsables de la Fed en matière de politique monétaire. L'inflation pourrait être au coeur de la séance de ce mardi puisque plusieurs indicateurs seront communiqués dans la journée aussi bien en France qu'aux Etats-Unis.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alpha MOS

Alpha MOS annonce la signature d'un accord-cadre de deux ans portant sur la fourniture de nez électroniques Héraclès à un leader chinois des produits laitiers : Lan Chou Instruments. Implanté dans les régions agricoles de l'ouest de la Chine, Lan Chou Instruments est un fournisseur agréé pour cette industrie et reconnu pour son expertise en instrumentation. Cet accord a été conclu après plusieurs semaines de tests intensifs conduits en partenariat avec l'industriel laitier, tests qui ont validé les performances et la précision des instruments d'Alpha MOS.

Orpea

« Orpea change ! Avec vous et pour vous", tel est le slogan du plan de la refondation que présente ce mardi 15 novembre l'exploitant de maisons de retraite. L’ambition du groupe : redevenir l’acteur de référence du secteur en se recentrant sur la qualité des soins et de l’accompagnement et le développement des collaborateurs. Pour y parvenir, Orpea doit notamment changer d’approche du soin, de l’accompagnement avec une amélioration continue des pratiques médicales et éthiques et de la sécurité et du bien-être des collaborateurs.

Plastivaloire

Plastivaloire a réalisé un quatrième trimestre, clos fin septembre, un chiffre d'affaires de 185,4 millions d'euros, en hausse de 29,7%, dont de 27,3% à taux de change constant. " Après avoir été fortement perturbée depuis mi-2021 par les " Stop & Go " dus aux pénuries de composants électroniques, l'activité retrouve progressivement un niveau plus normatif comme anticipé ", a commenté l'équipementier automobile. La performance réalisée au quatrième trimestre porte le chiffre d'affaires annuel 2021-2022 à 704,2 millions, soit une croissance de 4%. Il a progressé de 3,7% à taux de change constant.

Touax

Touax a dévoilé des revenus 9 mois de 120,2 millions d’euros, en hausse de 37,5 millions d’euros ou de 45,3 %. L’effet de change favorable lié au dollar, localisé sur l’activité Conteneurs, est de 7,2 millions d’euros. Les activités en propriété ont progressé de 34,2 millions d’euros à 112,1 millions d’euros, avec des augmentations respectives de 14,2 millions d’euros pour l’activité locative et de 20 millions d’euros pour l’activité vente de matériels grâce aux cessions de conteneurs pour compte propre, qui surperforment.

Les chiffres macroéconomiques

L'inflation en octobre sera connu en France à 8h45 tout comme les créations d'entreprises en octobre.

L'indice ZEW du sentiment des investisseurs sur les perspectives économiques en Allemagne sera dévoilé à 11h00.

Le PIB du troisième trimestre de la zone euro et la balance commerciale en septembre seront connus à 11h00.

L'indice manufacturier de la Fed de New-York en novembre et l'indice des prix à la production en octobre seront communiqués aux Etats-Unis à 14h30.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,27% à 1,0354 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont débuté la semaine sur une hausse prudente. Les Bourses du Vieux Continent ont continué de bénéficier de l'élan donné jeudi par la publication d'une inflation inférieure aux attentes en octobre aux Etats-Unis. Un membre de la Fed a cependant tempéré ce week-end les anticipations des marchés d'une Fed moins agressive, jugeant qu’ils avaient surréagi. Le CAC 40 a clôturé sur un gain de 0,22% à 6 609,17 points et l’EuroStoxx50 s’est adjugé 0,47% à 3 886,57 points. Selon Bloomberg, la capitalisation du marché parisien a d’ailleurs dépassé celle de Londres.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le rouge. Les deux dernières séances teintées d'optimisme ont laissé place à un sentiment général d'extrême prudence voire d'inquiétude après les déclarations dimanche de l'un des gouverneurs de la Fed, Christopher Waller ayant indiqué que l'institution envisageait de ralentir le rythme de la hausse des taux en décembre sans considérer pour autant un "relâchement" dans son engagement à réduire l'inflation. Le Dow Jones a perdu 0,63% à 33 536 points tandis que le Nasdaq a cédé 1,12% à 11 196 points.

L'analyse technique du CAC 40

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Orpea

« Orpea change ! Avec vous et pour vous", tel est le slogan du plan de la refondation que présente ce mardi 15 novembre l'exploitant de maisons de retraite. L’ambition du groupe : redevenir l’acteur de référence du secteur en se recentrant sur la qualité des soins et de l’accompagnement et le développement des collaborateurs. Pour y parvenir, Orpea doit notamment changer d’approche du soin, de l’accompagnement avec une amélioration continue des pratiques médicales et éthiques et de la sécurité et du bien-être des collaborateurs.

Touax

Touax a dévoilé des revenus 9 mois de 120,2 millions d’euros, en hausse de 37,5 millions d’euros ou de 45,3 %. L’effet de change favorable lié au dollar, localisé sur l’activité Conteneurs, est de 7,2 millions d’euros. Les activités en propriété ont progressé de 34,2 millions d’euros à 112,1 millions d’euros, avec des augmentations respectives de 14,2 millions d’euros pour l’activité locative et de 20 millions d’euros pour l’activité vente de matériels grâce aux cessions de conteneurs pour compte propre, qui surperforment.

Plastivaloire

Plastivaloire a réalisé un quatrième trimestre, clos fin septembre, un chiffre d’affaires de 185,4 millions d’euros, en hausse de 29,7%, dont de 27,3% à taux de change constant. « Après avoir été fortement perturbée depuis mi-2021 par les « Stop & Go » dus aux pénuries de composants électroniques, l’activité retrouve progressivement un niveau plus normatif comme anticipé », a commenté l’équipementier automobile. La performance réalisée au quatrième trimestre porte le chiffre d’affaires annuel 2021-2022 à 704,2 millions, soit une croissance de 4%.Il a progressé de 3,7% à taux de change constant

Alpha MOS

Alpha MOS annonce la signature d'un accord-cadre de deux ans portant sur la fourniture de nez électroniques Héraclès à un leader chinois des produits laitiers : Lan Chou Instruments. Implanté dans les régions agricoles de l'ouest de la Chine, Lan Chou Instruments est un fournisseur agréé pour cette industrie et reconnu pour son expertise en instrumentation. Cet accord a été conclu après plusieurs semaines de tests intensifs conduits en partenariat avec l'industriel laitier, tests qui ont validé les performances et la précision des instruments d'Alpha MOS.

Les chiffres macroéconomiques

11h00 en zone euro

Production industrielle en septembre

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont débuté la semaine sur une hausse prudente. Les Bourses du Vieux Continent ont continué de bénéficier de l'élan donné jeudi par la publication d'une inflation inférieure aux attentes en octobre aux Etats-Unis. Un membre de la Fed a cependant tempéré ce week-end les anticipations des marchés d'une Fed moins agressive, jugeant qu’ils avaient surréagi. Le CAC 40 a clôturé sur un gain de 0,22% à 6 609,17 points et l’EuroStoxx50 s’est adjugé 0,47% à 3 886,57 points. Selon Bloomberg, la capitalisation du marché parisien a d’ailleurs dépassé celle de Londres.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le rouge. Les deux dernières séances teintées d'optimisme ont laissé place à un sentiment général d'extrême prudence voire d'inquiétude après les déclarations dimanche de l'un des gouverneurs de la Fed, Christopher Waller ayant indiqué que l'institution envisageait de ralentir le rythme de la hausse des taux en décembre sans considérer pour autant un "relâchement" dans son engagement à réduire l'inflation. Le Dow Jones a perdu 0,63% à 33 536 points tandis que le Nasdaq a cédé 1,12% à 11 196 points.