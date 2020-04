Morning meeting AOF France / Europe - Retour gagnant

(AOF) - Après un long week end, les principaux marchés actions européens sont attendus en hausse à l'ouverture dans le sillage des places asiatiques. A Tokyo, le Nikkei vient de terminer sur un gain de 3,13%. Les investisseurs ont été rassurés par le repli moins marqué que prévu des exportations chinoises en mars. Par ailleurs, les opérateurs semblent miser sur une réouverture de l'économie, tant aux Etats-Unis qu'en Europe, dès le mois prochain. Ils attendent avec intérêt aujourd'hui le début de la saison des résultats d'entreprises aux Etats-Unis. JPMorgan Chase et Wells Fargo ouvriront le bal.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe un doji, bougie d'équilibre entre acheteurs et vendeurs. Les indices ont clôturé avant le week-end pascal au plus haut dans des volumes toujours élevés à 4,20 milliards d'euros. Mais le gap baissier n'est toujours pas comblé à 4 603 points. Seul cet événement libérerait un nouveau potentiel de reprise haussière en direction des résistances à 4 925 puis 5 117 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

VALEO

Valeo a a abandonné ses objectifs financiers pour 2020 en raison du Covid-19. L'équipementier automobile est pénalisé par la chute d'activité qui a commencé à affecter ses usines en Europe et en Amérique de Nord durant les deux dernières semaines de mars et par l'absence de visibilité quant à la sortie de crise. En ce qui concerne les liquidités, Valeo a négocié pour 1 milliard d'euros de lignes de crédit supplémentaires avec ses principales banques et dispose donc à ce jour de 2,3 milliards de lignes de crédit non tirées, ce qui lui permet de faire face à un prolongement de la crise actuelle.

SUEZ

Suez a réduit le montant de son dividende 2019 soumis au vote de son assemblée générale du 12 mai prochain de 0,65 euro à 0,45 euro par action. L'ordre du jour et le texte des autres projets de résolutions resteront inchangés. Le conseil d'administration du numéro deux mondial des services à l'environnement revient donc sur sa décision du 25 mars dernier qui confirmait le paiement d'un dividende 2019 de 0,65 euro par titre, "compte tenu de la solidité et de la liquidité de son bilan".

SOPRA STERIA

Sopra Steria a annoncé la suspension de ses objectifs pour 2020 et proposera à la prochaine Assemblée générale de ne pas distribuer de dividende au titre de l'exercice 2019. Certains de ses clients lui ont déjà fait part de leur décision de reporter ou d'arrêter des prestations. " Cependant, l'absence de visibilité sur l'étendue et la durée de la crise ne permet pas, à ce stade, de réaliser des prévisions suffisamment fiables " précise le groupe de conseil et de services numériques.

TFF

TFF group estime que l'impact de la crise sera relativement faible sur l'exercice en cours, dans la mesure où ce dernier s'achève le 30 avril. Mais, à moyen terme, compte tenu de l'absence de visibilité à date, le fabricant de tonneaux pour le vin et de barriques pour le whisky suspend temporairement ses objectifs. Dans un communiqué, le président du directoire, Jérôme François, s'est engagé, éventuellement d'ici la publication des résultats annuels prévue le 7 juillet, selon sa visibilité sur les impacts du confinement, à faire un point détaillé sur l'impact du Covid-19.

Les chiffres macroéconomiques

L'évolution des prix des importations en mars aux Etats-Unis sera dévoilée à 14h30.

Vers 8h30, l'euro baisse de 0,06% à 1,0932 dollar.

Jeudi à Paris

Les indices européens ont achevé la semaine sainte sur une nouvelle hausse. La mi-journée avait été marquée par une rechute des marchés, mais l'annonce de la Fed de lancer un nouveau programme de soutien aux collectivités et aux PME pour 2 300 milliards de dollars a requinqué les investisseurs. Surtout après les mauvais chiffres hebdomadaires du chômage américain. A cela s'ajoute la perspective d'un accord à l'Eurogroupe sur les mesures à prendre face à la crise et la réunion de l'OPEP+. Ainsi, le CAC 40 a gagné 1,44% à 4 506,85 points et l'EuroStoxx 5à a progressé de 1,40% à 2 891,19 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé. Si le Nasdaq a terminé dans le vert, le Dow Jones comme le S&P500 sont restés bien ancrés dans le rouge. Wall Street, qui était fermé vendredi, a donc débuté la semaine sur une note prudente dans l'attente des premiers résultats d'entreprises. Les comptes du premier trimestre de JPMorgan Chase et Wells Fargo seront dévoilés mardi. Au chapitre pétrolier, l'Opep et la Russie ont trouvé un accord, mais jugé insuffisant par les observateurs. Le Dow Jones a cédé 1,39% à 23 390,77 points. Le Nasdaq a gagné 0,48% à 8192,43 points.