Morning meeting AOF France / Europe - Retour de la prudence, le pétrole sombre de nouveau

(AOF) - Les principaux marchés actions européens devraient marquer le pas à l'ouverture. Si les investisseurs continuent d'espérer une sortie rapide de confinement et une reprise rapide de l'économie mondiale, ils ne peuvent fermer les yeux sur la chute de plus de 30% en deux jours du pétrole liée en partie à la vente des contrats à échéance juin par le fonds spécialisé dans les ETF, USO. Au chapitre des valeurs, HSBC a dévoilé un bénéfice trimestriel plus dégradé que prévu. A Paris, Capgemini a publié, lui, des résultats conformes à ses attentes et abaissé son dividende en raison du Covid-19.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie blanche avec une clôture au plus haut de la séance dans des volumes en progression. Les cours sont maintenant au contact de la borne haute du triangle : la pression haussière augmente. Les acheteurs semblent avoir pris la main sur le marché : la résistance à 4 603 points peut être rejointe dans les jours à venir.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

CAPGEMINI

Capgemini a réalisé au premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 3,547 milliards d'euros, en hausse de 2,3% à taux de change constants. A taux de change courants, la progression atteint 3,1%. La croissance organique, c'est-à-dire hors impact des taux de change et des variations de périmètre, est de 2%, en ligne avec les prévisions du groupe. Les activités liées au digital et au cloud enregistrent une croissance toujours soutenue, d'environ 20% à taux de change constants, et représentent plus de 50% du chiffre d'affaires du groupe.

ALBIOMA

Albioma a réalisé lundi soir son point d'activité du premier trimestre 2020. Ainsi, le producteur d'énergie renouvelable a publié un chiffre d'affaires de 130,9 millions d'euros sur la période, en hausse de 13 % à données publiées et de 17 % hors effet prix des combustibles.

EURAZEO

Dans le cadre de la pandémie de Covid-19 en cours qui a fortement altéré les perspectives économiques mondiales, Eurazeo fait un point de situation sur les mesures mises en œuvre pour assurer la continuité de ses activités et évaluer les principaux impacts attendus. La société d'investissements indique que les projets de cessions prévus en 2020 seront vraisemblablement décalés afin de profiter de conditions de marché plus favorables. De ce fait, les commissions de performance et les gains en capitaux pourraient être limités en 2020.

IMMOBILIERE DASSAULT

Les revenus locatifs du 1er trimestre 2020 d'Immobilière Dassault s'élèvent à 5,3 millions d'euros, en progression de 4,5% par rapport au 1er trimestre 2019, notamment sous l'effet de la relocation, à partir du 2ème trimestre 2019, de l'immeuble de bureaux du 36 avenue Pierre 1er de Serbie Paris 8ème.

Les chiffres macroéconomiques

En France, la confiance des consommateurs en avril est attendue à 8h45.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 de la balance commerciale en mars. L'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers en février est attendu à 15h, avant la confiance des consommateurs en avril, programmée à 16h.

Vers 8h25, l'euro recule de 0,09% à 1,0821 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont débuté la semaine sur note positive grâce à de nouveaux soutiens des Banques centrales et aux banques. La Banque du Japon a annoncé ce matin qu'elle triplait le montant d'obligations corporate qu'elle pourra détenir et elle ne fixe plus de limite à ses rachats d'obligations d'Etat. Le rendez-vous est pris avec la Fed, mercredi et la BCE, jeudi. Côté valeurs, les résultats de Deutsche Bank ont soutenu le secteur bancaire. Le CAC 40 a progressé de 2,55% à 4 505,26 points et l'EuroStoxx50 a gagné 2,42% à 2877,11 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont bien débuté la semaine, portés par un début de déconfinement dans certains Etats, dont la Géorgie, l'Oklahoma et l'Alaska. New York commencera à assouplir ses mesures à partir de la mi-mai. Sans publication majeure, les investisseurs ont également réagi favorablement à l'intervention de la Banque du Japon, en attendant la Fed mercredi et une flopée de résultats trimestriels et de données macroéconomiques dans la semaine. Le Dow Jones a gagné 1,51% à 24 133,78 points tandis que le Nasdaq a progressé de 1,11% à 8 730,16 points.