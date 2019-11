Morning meeting AOF France / Europe - Retour de la prudence

(AOF) - Les principaux marchés actions européens pourraient marquer le pas en début de séance après la nouvelle progression enregistrée la semaine dernière. Les investisseurs attendent des preuves concrètes concernant les avancées des discussions commerciales sino-américaines. Par ailleurs, l'action inattendue de la banque centrale chinoise ce matin pourrait susciter des interrogations quant à l'évolution de son économie. La Banque populaire de Chine a abaissé son taux "reverse repo" à sept jours à 2,50% contre 2,55% auparavant afin de soutenir la croissance par le crédit.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe la formation d'une bougie blanche à petit corps avec une longue mèche basse dans des volumes en progression de 3,39 milliards d'euros. Les cour ont trouvé la force de finir la semaine sur une nouvelle progression notable : c'est la quatrième semaine de hausse consécutive sans l'ombre d'un retournement. Au-dessus du dernier creux ascendant à 5862 points, la tendance reste haussière en direction des résistances de 2007 à 6006 puis 6080 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ADP

En octobre 2019, le trafic de Paris Aéroport est en baisse de 1,1 % par rapport au mois d'octobre 2018 avec 9,3 millions de passagers accueillis, dont 6,6 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 4,1 %) et 2,6 millions à Paris-Orly (- 12,4 %). La baisse du trafic à Paris-Orly est notamment liée aux limitations de mouvements induites par la fermeture pour travaux de la principale piste d'Orly ainsi qu'aux effets de la faillite de la compagnie Aigle Azur qui a cessé toutes ses activités à compter du vendredi 6 septembre au soir.

PHARMAGEST

Au cours du troisième trimestre 2019, Pharmagest maintient le niveau de son chiffre d'affaires à 35,28 millions d'euros comparativement aux 35,43 millions d'euros du troisième trimestre 2018 et 35,08 millions d'euros en proforma (hors cessions CPI et INTECUM), soit +0,57%. Sur les 9 mois de 2019, le chiffre d'affaires consolidé a atteint 112,16 millions d'euros, en progression de 4,25%. A périmètre constant, soit hors acquisition du groupe Macrosoft en Italie et cessions CPI et INTECUM, le chiffre d'affaires cumulé du spécialiste de l'informatique officinale est en progression de 3,04%.

SOITEC

Soitec annonce un programme de co-développement de substrats en carbure de silicium de nouvelle génération avec l'américain Applied Materials. Ce programme va conjuguer le leadership de Soitec dans la fabrication de substrats innovants et celui d'Applied Materials dans l'ingénierie de solutions pour les matériaux. Soitec s'appuiera en effet sur sa technologie propriétaire Smart Cut actuellement utilisée pour la production de produits de type silicium-sur-isolant (SOI), tandis qu'Applied Materials apportera son expertise en en matière d'équipement et de procédé de fabrication.

TOUAX

Touax a dégagé au troisième trimestre un produit des activités de 40,1 millions d'euros, en progression de 1,4%. Sur les neuf premiers mois de l'année, le produit des activités cumulées s'élève à 119,6 millions d'euros, en hausse de 4,9% comparé à la même période en 2018. Le produit des activités locatives s'élève à 99,8 millions au 30 septembre 2019 intégrant notamment une hausse de 10% du chiffres d'affaires locatif des matériels en propre.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs se contenteront de l'indice immobilier NAHB du mois de novembre à 16 aux Etats-Unis.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,12% à 1,1065 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé en hausse, toujours soutenus par les espoirs sur le commerce. Larry Kudlow, le conseiller économique de la Maison blanche, a d'ailleurs déclaré que les deux pays étaient proches d'un accord. Des commentaires que les investisseurs entendent cependant depuis plusieurs mois... Mais qui suffisent donc à éclipser de nouvelles statistiques américaines mitigées. Le CAC 40 a gagné 0,65% à 5 939,27 points, portant à 0,84% sa progression sur la semaine et à 25,55% sur l'année 2019. Il a atteint ce matin 5 947,62 points, soit son nouveau plus haut depuis 12 ans.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont poursuivi leur progression, l'espoir d'une fin heureuse pour les négociations commerciales avec Pékin ayant été ravivé. Larry Kudlow, le conseiller économique de la Maison Blanche, a en effet déclaré que les deux pays étaient proches d'un accord. Ce n'est pas la première fois que les deux parties sont proches d'un accord, mais les investisseurs apprécient toujours. Les données économiques décevantes dans le secteur industriel passent au second plan. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,8% à 28 004,89 points. Le Nasdaq a grimpé de 0,73% à 8 540,83 points.