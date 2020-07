Morning meeting AOF France / Europe - Retour de la prudence

(AOF) - Les principaux marchés actions européens sont attendus en légère baisse ce mardi. Les investisseurs pourraient avoir besoin de souffler après la vive progression de la veille. Par ailleurs, aucun indicateur économique n'est au programme. Au chapitre des valeurs, Sodexo a nettement revu à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires pour son quatrième trimestre. Le géant français de la restauration collective table désormais une chute de 27% de ses ventes, contre -15% auparavant. A l'image du secteur, le groupe est fortement pénalisé par les mesures de confinement liées au coronavirus.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une petite bougie noire sans relief, réalisée dans des volumes faibles à 3,1 milliards d'euros. Les cours sont pourtant sortis par le haut de leur consolidation : cette bougie montre une faiblesse intrinsèque dans ce mouvement. Les acheteurs ne semblent pas être présents ni contrôler le marché : une bougie blanche de belle taille aurait dû être formée. Mais tant que les cours restent au-dessus du dernier creux ascendant à 5 007 points, le mouvement sera haussier.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

CGG

Sercel, une filiale de CGG spécialisée dans les équipements destinées au secteur pétrolier, a pris une participation de 34% dans AMBPR, une start-up qui conçoit et commercialise des robots autonomes dédiés au traitement (sablage et peinture) des ouvrages métalliques de grandes dimensions, dans les domaines maritimes ou de l'énergie. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Les deux sociétés ont également signé un accord de partenariat industriel exclusif aux termes duquel Sercel fabriquera les robots AMBPR sur son site de Saint-Gaudens en France.

BIC

BIC a annoncé la nomination, à compter de lundi 6 juillet, de Jim DiPietro au poste de conseiller stratégique de Gonzalve Bich, directeur général de la société. Jim DiPietro quitte ses fonctions de directeur général délégué et directeur financier. En conséquence, Chad Spooner succède à Jim DiPietro en tant que directeur financier et membre du comité éxécutif. Chad Sponer était précédemment directeur financier de Slingshot Health, une start-up spécialisée dans les technologies de la santé.

MAUNA KEA

Mauna Kea Technologies, inventeur du Cellvizio, a annoncé avoir procédé au tirage de la deuxième tranche de 6 millions d'euros au titre de l'accord de financement de 22,5 millions d'euros conclu le 20 juin 2019 avec la Banque européenne d'investissement (BEI). L'accord de prêt original a été signé en juin 2019 et comprenait une première tranche de 11,5 millions d'euros. L'accord prévoit également la possibilité d'accéder à une troisième tranche de 5 millions d'euros à une date ultérieure, sous réserve de la réalisation de certaines conditions.

VOLTALIA

Voltalia annonce avoir signé un partenariat avec IKEA France pour la mise en place d'un service clé en main d'installation de panneaux solaires en toiture chez les particuliers. " Disponible à partir de l'automne 2020 dans le sud de la France, puis progressivement dans toute la France d'ici fin 2020, il démocratise l'accès à l'énergie solaire pour le plus grand nombre grâce à un service simple et abordable '' a souligné le spécialiste des énergies renouvelables.

Les chiffres macroéconomiques

En France, la balance commerciale en mai est attendue à 8h45.

Vers 8h30, l'euro abandonne 0,12% à 1,1301 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont connu un bon début de semaine, soutenus par les Bourses chinoises et des statistiques américaines favorables. Les marchés ont bénéficié d'un vent porteur venu de l'est : le principal indice de Shanghai a gagné 5,7% et retrouvé ses niveaux de juin 2015. Cette hausse ne reposait sur aucun développement tangible, mais a reçu la bénédiction des autorités via un journal qu'elles contrôlent. Les indices des directeurs d'achat américains ont donné de la consistance à la hausse. Le CAC 40 a gagné 1,49% à 5 081,51 points et l'EuroStoxx50, 1,69% à 3 350,03 points.

Hier à Wall Street

Début de semaine tonitruant à Wall Street qui a clôturé lundi en nette progression. Les investisseurs ont salué des statistiques très encourageantes en Chine et aux Etats-Unis, les deux principales locomotives de l'économie mondiale. L'indice ISM américain des services a bondi en juin pour repasser largement au-dessus du seuil des 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. Dans ce cadre, les marchés continuent d'ignorer la résurgence de la pandémie aux Etats-Unis. Le Dow Jones a gagné 1,78% à 26 287,03 points. Le Nasdaq a progressé de 219% à 10 433,65 points.