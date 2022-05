Morning meeting AOF France / Europe - Retour de l'aversion pour le risque

(AOF) - L'évolution des futures sur indices laisse présager ce matin d'une ouverture en baisse des actions européennes. Les dernières nouvelles en provenance de Chine sont mauvaises. En raison des restrictions sanitaires, les ventes au détail dans la deuxième économie du monde ont chuté de 11,1% en avril tandis que la production industrielle a reculé le mois dernier de 2,9%. Or, contrairement aux attentes des économistes, Pékin ne semble pas presser de mettre en œuvre des mesures de relance susceptibles de permettre d'atteindre son objectif de croissance annuelle d'environ 5,5%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Casino

En réponse aux rumeurs de marché dont la presse s'est faite l'écho, Casino confirme avoir lancé un processus de cession de GreenYellow en vue d'une potentielle opération d'ici la fin de l'année. Aucune offre engageante n'a été reçue par Casino à ce jour, et aucune décision définitive n'a été prise sur ce projet, a précisé la société dans un communiqué.

METabolic EXplorer

METabolic EXplorer a annoncé la signature le 12 mai dernier de la documentation juridique d'un financement syndiqué d'un montant maximal de 100 millions d’euros avec Société Générale Coordinateur et Co-arrangeur, le Crédit du Nord/ Banque Nuger Co-arrangeur, LCL Co-arrangeur, le Crédit Agricole Brie-Picardie, Co-arrangeur, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Auvergne Limousin Co-arrangeur, BNP Paribas et Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ayant rejoint le pool en participation.

Korian

Korian a adhéré à la fédération européenne European Ageing Network (EAN), à l'issue de son assemblée générale, le 5 avril dernier à Malmö, en Suède. Korian rejoint ainsi les associations nationales de maisons de retraite et de réseaux de soins aux personnes âgées de 27 pays adhérentes à l’EAN. L’EAN contribue notamment à des projets européens majeurs pour l’avenir du secteur parmi lesquels l'Espace européen des données de santé et la Stratégie européenne en matière d’accueil et de soins.

PCAS

A l’occasion de son point d’activité trimestriel, PCAS a dit rester pleinement mobilisé pour une amélioration des résultats en 2022 et un retour à des résultats positifs en 2023, aidé en cela par une croissance progressive des volumes d’Estetrol pour Mithra. Lors du premier trimestre de l’année, le spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la Vie et les Technologies innovantes a publié un chiffre d’affaires consolidé de 51,2 millions d’euros, en baisse de 1,2% sur un an et -3% à taux de change constant.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs se contenteront aux Etats-Unis de l'indice d'activité " Empire State " de mai, à 14h30.

Vers 8h30, l'euro cède 0,06% à 1,0406 dollar.

Vendredi à Paris

Les bourses européennes se sont offertes un rebond vendredi, pour parachever une semaine volatile. Après une semaine d'incertitudes, marquée une nouvelle fois par la guerre en Ukraine, la situation sanitaire en Chine et l'inflation, les investisseurs ont cherché à profiter de rachats à bon compte. Ils ont été confortés par la possibilité d'un assouplissement des mesures sanitaires en Chine et par une production industrielle en zone euro moins mauvaise qu'attendu. Le CAC 40 s'est ainsi adjugé une hausse de 2,52% à 6 362,68 points, pendant que l'Euro Stoxx 50 gagnait 2,47% à 3 702,55 points.

Vendredi à Wall Street

Wall Street a rebondi vendredi dans le sillage des Bourses européennes. Jerome Powell a confirmé son intention de procéder à deux hausses des taux de 50 points de base. Certains redoutent une hausse de 75 points de base. Par ailleurs, la situation sanitaire semble s'améliorer à Shanghai. Les autorités ont évoqué une levée progressive des restrictions sanitaires. Au chapitre des valeurs, Twitter a chuté après la décision d'Elon Musk de suspendre provisoirement son projet de rachat. Le Dow Jones a gagné 1,47% à 32 196,33 points. Le Nasdaq a grimpé de 3,82% à 11 805 points.