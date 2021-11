Morning meeting AOF France / Europe - Retour au calme, la Fed en ligne de mire

(AOF) - Les marchés actions européens devraient marquer le pas en début de séance. Les investisseurs vont digérer les nouveaux records établis à Wall Street comme à Paris. Le CAC 40 a battu hier son record de clôture datant du 4 septembre 2000, soit au cœur de la bulle internet. Surtout, ils devraient adopter une posture prudente à quelques heures du verdict de la Fed. Les marchés ont largement anticipé le début du "tapering", soit le début de la réduction des rachats d'actifs de la Fed. Pour autant, ils seront attentifs aux commentaires sur l'inflation dans la perspective d'une hausse des taux.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Nexans

Nexans a publié un chiffre d'affaires "standard" neuf mois de 4,494 milliards d'euros, en croissance organique de 8,2%, reflétant une reprise dynamique et la croissance sélective liée au programme SHIFT, malgré des tensions sur la chaine d'approvisionnement. Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires "standard" augmente de 0,4% à 1,382 milliard d'euros. Sur les neuf premiers mois de 2021, la croissance du chiffre d'affaires "courant" atteint 27,2 % à 5,448 milliards d'euros, en ligne avec l'inflation du prix du cuivre.

AST Groupe

AST Groupe a enregistré sur le 3ème trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 30,2 millions d’euros, contre 41,3 millions d’euros un an plus tôt. Le constructeur et promoteur de maisons individuelles a été pénalisé par les problématiques d'approvisionnement de matières 1ères qui ont fortement ralenti les chantiers sur la période.

Imerys

A l’occasion de la publication de résultats du troisième trimestre en forte croissance, Imerys a dit viser un Ebitda courant compris entre 735 et 755 millions d’euros en 2021, soit une amélioration significative par rapport aux 631 millions d’euros enregistrés en 2020. Le groupe estime que la demande pour ses solutions de minéraux de spécialité devrait rester soutenue dans la plupart des segments de marché jusqu’en 2022.

Roctool

Le Conseil d'administration de Roctool a décidé de suspendre la faculté d'exercice ainsi que la cotation de l'ensemble des bons de souscriptions d'actions 2020/2 émis par la société (les « BSA2020/2 ») à compter du 18 novembre prochain à 00h01 heure de Paris pour une durée de 17 jours, soit jusqu'au 5 décembre 2021 à 23h59, heure de Paris.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice du climat des affaires pour octobre en zone euro est attendu à 10h. Le taux de chômage en septembre pour la zone euro sera publié à 11h.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 13h15 de l'enquête ADP sur l'emploi privé en octobre. La balance commerciale de septembre sera dévoilée à 13h30. Les indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en octobre sont attendus à 14h45 et l'ISM des services pour octobre, à 15h, en même temps que les commandes à l'industrie de septembre. L'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole sera annoncée à 15h45. La décision de politique monétaire de la Fed sera communiquée à 19h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,07% à 1,1587 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont signé une quatrième séance consécutive de hausse au terme d'une séance historique pour la Bourse de Paris. Le CAC 40, en effet, a franchi en milieu de journée son record historique de clôture de 6 922 points datant du 4 septembre 2020, au plus fort de la bulle Internet. L'indice phare est parvenu à préserver son exploit pour clôturer sur un gain de 0,49% à 6 927,03 points. Les investisseurs ont été rassurés par l'orientation positive de Wall Street, qui attend la Fed, et la détente sur les taux consécutive à des indices PMI manufacturiers décevants en Europe.

Hier à Wall Street

Après un début de séance indécis, les marchés actions américains ont repris leur marche vers de nouveaux records. Le S&P 500 a finalement gagné 0,37% à 4 630,63 points, le Dow Jones, 0,39% à 36 052,63 points et le Nasdaq, 0,34% à 15 649,60 points. La tendance a été notamment soutenue par les résultats trimestriels de grande qualité de Pfizer. L'optimisme a prévalu alors que la Fed doit rendre mercredi sa décision de politique monétaire. Les investisseurs anticipent l’annonce du début du "tapering", soit le début de la réduction des rachats d'actifs.