Morning meeting AOF France / Europe - Retour au calme en attendant l'emploi américain

(AOF) - Les principaux marchés actions européens pourraient débuter sur une note prudente ce matin après l'embellie de la veille. Les investisseurs attendent avec intérêt la publication à 14h30 des chiffres sur l'emploi américain pour le mois de septembre. Ils donneront en effet des informations à la fois sur la conjoncture (les créations d'emplois) et l'inflation (avec l'évolution des salaires nominaux). L'enjeu est d'importance au moment où certains évoquent la possible mise en place d'un scénario de " stagflation ", c'est-à-dire la conjonction d'une économie atone et d'une inflation élevée.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Integragen

Integragen a accusé au premier semestre 2021 une perte nette de 411 000 euros contre un bénéfice de 17 000 euros au premier semestre 2020. Le chiffre d’affaires s’élève à 5,014 millions, en hausse de 7%. Hors refacturation de frais de personnel vers la maison-mère, le chiffre d’affaires s’établit à 4,843 millions soit une croissance de 3%. Ces chiffres excluent l’activité Diagnostic dont les actifs ont été cédés au début de l’année 2020.

Argan

Argan lance le chantier d’un nouveau site logistique de 14 000 mètres carrés sur la zone d’activité de Bolbec / St Jean de la Neuville (76) située à une vingtaine de kilomètres du port du Havre via l’autoroute A29. Didactic, société normande basée à Etainhus, à une quinzaine de kilomètres de la zone d’activité Bolbec St Jean, (76), s’est engagée dans le cadre d’un BEFA de longue durée. Cette ETI spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de dispositifs médicaux à usage unique prendra possession de ses nouveaux locaux en septembre 2022.

Eutelsat

Eutelsat Communications et Deutsche Telekom ont annoncé la signature d'un accord portant sur la distribution par l'opérateur de télécommunications allemand de services haut débit par satellite via le satellite Eutelsat Konnect. L'accord signé prévoit la commercialisation de ces offres Internet à haut débit auprès des foyers allemands disposant d'une connexion Internet réduite, dès la fin de 2021. Deutsche Telekom et Eutelsat ont en outre convenu de réfléchir à la possibilité d'élargir leur partenariat dans le futur.

Nacon

Nacon a signé un protocole d’acquisition de 100% du studio Ishtar Games. Cette opération sera accompagnée par la création du label Ishtar afin de développer la création et la commercialisation de jeux dits « indépendants » à fort potentiel. Cette nouvelle opération de croissance externe permet de conforter le plan 2023, mais également de développer le segment des jeux indépendants au sein du groupe Nacon. La réalisation définitive de l'opération reste soumise à la levée de conditions suspensives usuelles.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent à 14h30 le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis en septembre.

Les stocks des grossistes en août sont attendus à 16h.

Vers 8h30, l'euro cède 0,07% à 1,1547 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont nettement rebondi dans le sillage de Wall Street. Les investisseurs sont rassurés par le compromis au Congrès à Washington sur le relèvement du plafond de la dette. Autre motif de satisfaction aujourd’hui, le reflux des prix du pétrole au moment où certains évoquent la possible mise en place d’un scénario de « stagflation », c’est-à-dire la conjonction d’une économie atone et d’une inflation élevée en partie liée aux matières premières. Le CAC 40, a gagné aujourd’hui 1,65% à 6 600,19 points. L'Euro Stoxx 50 a progressé de 2,04% à 4 094,54 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont prolongé leur rebond jeudi. Les investisseurs sont rassurés par le compromis au Congrès à Washington sur le relèvement du plafond de la dette américaine. Autre motif de satisfaction, le reflux des prix du pétrole au moment où certains évoquent la possible mise en place d’un scénario de « stagflation », c’est-à-dire la conjonction d’une économie atone et d’une inflation élevée en partie liée aux matières premières. Le Dow Jones a gagné 0,98% à 34 754,94 points. Le Nasdaq a progressé de 1,05% à 14 654,02 points.