Morning meeting AOF France / Europe - Retour au calme

(AOF) - Les principaux marchés actions européens devraient débuter la séance proches de l'équilibre. Les investisseurs pourraient reprendre leur souffle après une série de trois journées consécutives de hausse. Les indices sont soutenus par la perspective d'un plan de relance mondial d'une ampleur gigantesque. A cet égard, le président français Emmanuel Macron a discuté avec son homologue américain, Donald Trump. A Paris, de nouvelles entreprises de premier plan ont abandonné leurs objectifs annuels : Publicis, EssilorLuxottica ou encore Faurecia.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une nouvelle bougie blanche avec une clôture au plus haut de la séance, dans des volumes toujours élevés à 5,5 milliards d'euros. Le rebond de l'indice français se poursuit : les cours tentent de combler l'un des gaps baissiers. La résistance suivante se trouve à 4 925 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

SANOFI

Sanofi et la biotech américaine Translate Bio vont collaborer dans le but de développer un nouveau vaccin à ARNm contre le virus responsable du Covid-19. Cette collaboration prend appui sur l'accord que les deux entreprises ont conclu en 2018 dans le but de développer des vaccins à ARNm contre différentes maladies infectieuses. Translate Bio a commencé à produire plusieurs ARNm synthétiques et utilisera sa plateforme ARNm pour rechercher, concevoir et produire plusieurs candidats-vaccins contre le SARS-CoV-2.

VILMORIN

Face à la pandémie, Vilmorin & Cie a suspendu la quantification de ses objectifs pour l'exercice 2019-2020, tels qu'ils avaient été confirmés lors de la présentation de ses résultats semestriels 2019-2020. Par ailleurs, Vilmorin & Cie a d'ores et déjà lancé les actions nécessaires pour maîtriser rapidement et le plus possible dans ce nouveau contexte ses charges opérationnelles ainsi que l'ensemble de ses investissements industriels.

REMY COINTREAU

Le nouveau directeur général de Rémy Cointreau, Eric Vallat, a modifié son équipe dirigeante. Laurent Venot, actuellement directeur général de la Zone Europe, Moyen Orient & Afrique prendra la direction de l'ensemble des marchés domestiques du groupe, du Global Travel Retail et de l'e-commerce. Il aura ainsi la responsabilité de mener à bien l'exécution de la stratégie au sein des différentes zones géographiques et canaux de distribution.

NEXANS

Nexans a décidé de mettre en place un programme de rachat d'actions portant sur un nombre maximum de 500 000 actions. Ce programme a pour objet de réduire le capital social afin de limiter l'effet dilutif futur de l'augmentation de capital réservée aux salariés qui sera mis en place ultérieurement.

Les chiffres macroéconomiques

En France, la confiance des consommateurs en mars est attendue à 8h45.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 13h30 du revenu, de la consommation des ménages et de l'indice des prix PCE en février. L'indice de confiance de l'Université du Michigan en mars est attendu, lui, à 15h.

Vers 8h30, l'euro abandonne 0,09% à 1,1029 dollar.

Hier à Paris

C'est une troisième séance consécutive de hausse pour les indices européens. La journée avait pourtant commencé dans le rouge, mais à l'ouverture, Wall Street a entraîné le Vieux Continent dans son sillage positif, malgré les mauvais chiffres du chômage. Hier soir, le Sénat américain a adopté le plan de relance de 2 000 milliards de dollars, avant que la Banque d'Angleterre ne se dise prête à augmenter ses rachats d'actifs en cas de nécessité. A la clôture, le CAC 40 a gagné 2,51% à 4 543,58 points et l'EuroStoxx 50 a progressé de 1,07% à 2 830,02 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en très forte hausse au lendemain de la validation du plan de relance de 2 000 milliards de dollars par le Sénat des Etats-Unis. A cela s'ajoute une explosion des inscriptions hebdomadaires au chômage à un record de 3,283 millions de personnes, laissant entrevoir de nouvelles mesures de relance suite à une vague de licenciements sans précédent. De son côté, le G20 indique qu'il fera tout ce qui sera nécessaire pour surmonter la pandémie. Le Dow Jones a bondi de 6,38% à 22 552,17 points tandis que le Nasdaq a grimpé de 5,60% à 7 797,54 points.