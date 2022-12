Morning meeting AOF France / Europe - Retour attendu de la baisse dans le sillage de Tokyo

Les marchés européens ont confirmé leur léger rebond jusqu'à la clôture. La semaine dernière, les investisseurs ont été surpris par la détermination de la Fed, mais surtout de la BCE, à poursuivre leurs hausses de taux pour lutter contre l'inflation. Cette problématique devrait continuer d’hanter les marchés jusqu’à fin 2022. Le marché a été porté par les valeurs du pétrole: Vallourec et TotalEnergies. Côté macroéconomie, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne est ressorti à 88,6 en décembre. Le CAC 40 a gagné 0,32% à 6 473 points et l’EuroStoxx50, 0,31% à 3 815 points.

Les investisseurs attendent les mises en chantier et les permis de construire en novembre aux Etats-Unis à 14h30.

Mercialys a finalisé la cession des centres commerciaux de Marseille Sainte-Anne et Marseille Croix-Rouge auprès d’un investisseur privé, pour un montant cumulé acte en main de 10,1 millions d’euros, soit un niveau en ligne avec les valeurs d’expertises du 30 juin 2022. Ces deux sites de proximité, représentant une surface cumulée de 2 700 m², comprennent au total 25 boutiques.

Eagle Football, contrôlée par M. John Textor, a acquis lundii auprès des principaux actionnaires historiques d'OL Groupe (Pathé, IDG Capital et Holnest) 39 201 514 actions OL Groupe au prix de 3 euros par action et 789 824 OSRANEs OL Groupe au prix de 265,57 euros par OSRANE. Eagle Football a également souscrit ce jour à une augmentation de capital réservée d'OL Groupe pour un montant total de 86 millions d'euros. Par conséquent, Eagle Football détient désormais 77,49 % du capital d'OL Groupe.

Carmat annonce avoir obtenu un financement mixte pouvant atteindre 17,5 millions d’euros en tant que lauréat de l’accélérateur du Conseil Européen de l’innovation (EIC Accelerator). Le fabricant du cœur artificiel Aeson recevra ce financement car il a été sélectionné par le Conseil Européen afin d’intégrer son programme d’accélération qui distingue les entreprises les plus innovantes en Europe.

Elior a annoncé la signature d'un protocole avec le groupe Derichebourg, aux termes duquel il pourrait acquérir l’activité Derichebourg Multiservices (DMS) en échange d’actions nouvelles Elior Group. Ce projet, qui permettrait d’accélérer le redressement du groupe de restauration collective, est l’aboutissement de la revue des options stratégiques, initiée par le conseil d’administration en juillet 2022. L'opération valorise DMS à 450 millions d'euros en valeur d'entreprise, soit un multiple implicite d'Ebitda-2022 de 9,1 et de 5,7 après synergies.

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en baisse dans le sillage de Wall Street et de Tokyo. La Bourse japonaise (-2,46% pour le Nikkei) a souffert d’un changement de pied inattendu de la Banque du Japon. Cette dernière a décidé de permettre au rendement des emprunts d’Etat à 10 ans d’évoluer de 50 points de base de part et d’autre de son objectif de 0% contre 25 points auparavant. « Le marché a interprété la décision d'aujourd'hui comme le premier petit pas vers la sortie de la politique monétaire expansionniste, ce qui explique le bond massif du yen », a commenté Commerzbank.

