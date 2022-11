Morning meeting AOF France / Europe - Repli prévu des marchés avant les chiffres de l'inflation américaine

Au cours du troisième trimestre, portée par une demande soutenue, l’activité de Neurones a connu une croissance organique de 14,7% à 158,9 millions d’euros. La croissance est en accélération continue depuis le début de l’année (+12,2% au premier trimestre, + 12,8% au deuxième trimestre). En cumul sur neuf mois, le taux de résultat opérationnel du spécialiste du conseil en management et des services numériques s’établit à 11,3% du chiffre d’affaires pour 10,7% sur la même période en 2021.

Berkem, spécialiste français de l’extraction végétale, lance un nouvel actif Ki’Leaft. Il s’agit d’un extrait de feuilles de kiwi certifié cosmos 100% d’origine naturelle, upcyclé et issu d’une production locale proche de l’usine d’extraction du Groupe Berkem, en Dordogne. Ki’Leaft répond aux besoins du marché avec ses propriétés antioxydantes, raffermissantes, régénérantes et de renforcement de la fonction barrière de la peau.

Beneteau, le fabricant de bateaux de plaisance, a dévoilé un chiffre d'affaires de 317,1 millions d'euros au troisième trimestre, en croissance de 19,9% par rapport à 2021. La division Bateau s'est illustrée avec un chiffre d'affaires de 294,2 millions d'euros, en progression de 17,7% (+11,8% à taux de change constant). Cette croissance a été plus forte sur les marchés américains (+30% à taux de change constant).

Ateme a réalisé un chiffre d'affaires de 21,3 millions d'euros au troisième trimestre 2022, en baisse de 6% à périmètre courant et de 14% à périmètre et taux de change constants. " Ceci reflète un effet de base inhabituellement élevé au troisième trimestre 2021, où une croissance de 27% à périmètre constant avait été enregistrée en raison du report de revenus du deuxième trimestre ", a expliqué le spécialiste mondial de la diffusion vidéo.

(AOF) - Les principales Bourses européennes sont attendues dans le rouge ce jeudi dans le sillage de Wall Street qui a clôturé en baisse hier. En l'absence des résultats définitifs du scrutin de mi-mandat, la séance du jour sera notamment rythmée par les chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis. Ces données ne manqueront pas de susciter les débats sur le rythme du resserrement monétaire de la Fed. Côté devises, le dollar est en baisse et l'euro remonte autour de 1,0029.

