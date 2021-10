Morning meeting AOF France / Europe - Repli en vue, les publications d'entreprises à la une

(AOF) - Les principaux marchés actions européens sont attendus en baisse à l'ouverture dans le sillage des places asiatiques. Le promoteur Evergrande, très endetté, a chuté de près de 6% à Hong Kong pour sa reprise de cotation après avoir échoué à céder pour 2,2 milliards de dollars d'actifs. Les investisseurs réagiront à une salve de statistiques aux Etats-Unis. Surtout, ils prennent connaissance ce matin d'une pluie de résultats et/ou de chiffres d'affaires d'entreprises en Europe. Pernod Ricard par exemple, a dégagé une croissance organique nettement supérieure aux attentes.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Pernod Ricard

Pernod Ricard a réalisé au premier trimestre de son exercice 2021/2022 un chiffre d'affaires de 2,718 milliards d'euros, en croissance organique de 20%. Le consensus tablait sur +12,6%. "Le démarrage est très dynamique dans toutes les régions, avec une demande solide et de bonnes expéditions avant les périodes de fêtes", commente le numéro deux mondial des vins et spiritueux. Le "Off-trade", soit la vente à emporter, reste résilient et les marchés sont soutenus par la réouverture du On-trade (restaurants, bars et discothèques).

Carrefour

Carrefour a publié un chiffre d'affaires TTC de 20,47 milliards d'euros au troisième trimestre 2021, en hausse de 4% sur un an à données publiées et de 0,8% à périmètre comparable. Une progression qui intègre l’effet essence, favorable à hauteur de +2% (hausse du prix du baril et reprise des volumes). Sur deux ans, la croissance de chiffre d’affaires atteint 9,2% en comparable, un rythme proche du second trimestre 2021.

Soitec

Soitec a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 192,7 millions d’euros lors du deuxième trimestre de son exercice 2021-2022, en hausse de 36,9% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Cette hausse résulte d’une croissance de 40% à taux de change constants conjuguée à un effet de change négatif de 3,2% (pas d’effet périmètre).

Voltalia

Lors du troisième trimestre 2021, les revenus consolidés de Voltalia ont atteint 102,7 millions d’euros, en hausse de 67% sur un an (+68% à taux de change constants). Ils franchissent ainsi pour la première fois le seuil des 100 millions d’euros de revenus pour un seul trimestre. Les revenus consolidés en cumul sur les neuf premiers mois de l’exercice 2021 ressortent à 253,6 millions d’euros, en hausse de 69% sur un an (+77% à taux de change constants).

Les chiffres macroéconomiques

En France, le climat des affaires dans l'industrie en octobre est attendu à 8h45.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions hebdomadaires au chômage et de l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en octobre.

L'indice des indicateurs avancés en septembre et les ventes de logements anciens en septembre seront dévoilés à 16h en même temps que la confiance des consommateurs en octobre, mais pour la zone euro.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,05% à 1,1657 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont terminé la séance de mercredi dans le vert, après avoir été longtemps en repli, dans le sillage de la baisse des matières premières. Mais après l'ouverture de Wall Street, la tendance s'est inversée, ramenant le Brent sur la pente ascendante et portant le bitcoin vers de nouveaux records historiques. La journée a été aussi très chargée en résultats trimestriels d'entreprises, globalement satisfaisants malgré quelques avertissements sur les perspectives. Ainsi, le CAC 40 a gagné 0,54% à 6 705,61 points et l'Euro Stoxx 50, 0,24% à 4 176,65 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé. Le Dow Jones s’est adjugé 0,37% à 35 609,34 points, le S&P 500, 0,37% à 4 536,19 points, alors que le Nasdaq a cédé 0,05% à 15 121,68 points. Les indices ont été soutenus par les résultats trimestriels meilleurs que prévu dévoilés par United Airlines, Abbott et Verizon. En revanche, les perspectives décevantes de Netflix ont éclipsé sa solide performance trimestrielle.