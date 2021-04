Morning meeting AOF France / Europe - Repli en vue, le deuxième trimestre semble incertain

(AOF) - Les marchés européens devraient débuter le deuxième trimestre en léger repli. Ce trimestre aurait dû être celui de la reprise, mais, désormais, rien n'est moins sûr. La pandémie apparaît plus virulente que prévu il y a quelques mois. Pire, les campagnes de vaccination sur le Vieux Continent font pâle figure par rapport à celles menées aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Résultat, la France, deuxième économie européenne, s'impose à troisième confinement. Dans ce contexte, les investisseurs réagiront notamment aux résultats définitifs des enquêtes PMI sur l'activité manufacturière en mars.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie noire avec une mèche haute sur la résistance à 6 089 points. Les acheteurs n'ont pas réussi à déborder cet obstacle du premier coup. Néanmoins, il n'y a toujours pas de signe de faiblesse : le second gap haussier est même toujours ouvert. Le franchissement de la résistance est donc toujours anticipé. Les résistances à 6 168 puis 6 287 points sont visées.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

SANOFI

La FDA a approuvé Sarclisa (isatuximab-irfc) de Sanofi, en association avec le carfilzomib et la dexaméthasone (association Kd), pour le traitement des adultes atteints d'un myélome multiple en rechute ou réfractaire (MMRR) ayant reçu un à trois traitements antérieurs.

CLARANOVA

Au premier semestre, clos fin décembre, Claranova a généré un bénéfice net multiplié par 7 à 11 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant du groupe présent dans l'impression digitale, la gestion de l'internet des objets et l'e-commerce a augmenté de 107% à 23 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 8,3%, en amélioration de 3,5 points. Selon le groupe, cette hausse constatée dans chacune des trois divisions témoigne du potentiel de profitabilité des activités d'e-commerce personnalisé (PlanetArt) dans un contexte d'investissements marketing limité.

DELTA DRONE

Delta Drone a fait état d'une perte nette de 10,86 millions d'euros en 2020 contre une perte de 10,08 millions d'euros en 2019. L'Ebitda est resté négatif, mais il est passé en un an de -3,415 millions d'euros à - 1,58 million d'euros. Le chiffre d'affaires du spécialiste des drones civils à usage professionnel est passé de 15,99 millions d'euros à 13,42 millions d'euros. Au 19 mars 2021, la trésorerie nette s'établit à 3,1 millions d'euros.

NAVYA

Navya a enregistré en 2020 une perte nette de 23,69 millions d'euros, inférieure de 27% à son niveau de 2019. La perte opérationnelle du spécialiste des navettes autonomes a reculé de 35% à 20,40 millions d'euros. Le groupe a vendu 23 navettes Autonom Shuttle et réalisé un chiffre d'affaires de 10,7 millions d'euros, en retrait de 29%. Au 31 décembre 2020, la base installée s'établit à 182 véhicules, déployés dans 23 pays, soit une augmentation de 14%.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en mars pour la France est attendu à 9h50, pour l'Allemagne, à 9h55 et pour la zone euro, à 10h.

Aux Etats-Unis, les investisseurs réagiront à 14h30 aux Inscriptions hebdomadaires au chômage, à 15h45 à l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en mars et à 16h, à l'indice ISM des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en mars et aux dépenses de construction en février.

Vers 8h30, l'euro cède 0,06% à 1,1723 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions ont majoritairement terminé en baisse ce mercredi, handicapés par la prudence des investisseurs. Ces derniers attendent d'en apprendre plus, ce soir, sur le nouveau plan américain de modernisation des infrastructures, qui devrait se monter à 2 000 milliards de dollars. De plus, de nouvelles restriction sont attendues en France après lintervention d'Emmanuel Macron. Côté statistiques, l'inflation a accéléré en zone euro et les créations d'emploi dans le privé aux Etats-Unis ont déçu. Au final, le CAC 40 a cédé 0,34% à 6 067 oints, et l'Euro Stoxx 50, 0,14% à 3 921 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé. Les valeurs technologiques ont notamment profité de la détente du rendement du 10 ans. En outre, la Maison Blanche a livré les premiers détails de son plan de 2 000 milliards de dollars d'investissements dans les infrastructures en 10 ans. Joe Biden compte également favoriser le développement des véhicules électriques. Ce plan sera financé en augmentant l'imposition des sociétés. Le Dow Jones a abandonné 0,26% à 32 981,55 points tandis que le Nasdaq a progressé de 1,54% à 13 246,87 points.