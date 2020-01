Morning meeting AOF France / Europe - Repli en vue, la propagation du nouveau coronavirus en Chine inquiète

(AOF) - Les marchés européens sont attendus dans le rouge dans le sillage des Bourses asiatiques. La propagation d'un nouveau coronavirus en Chine inquiète. 4 victimes sont déjà à signaler. Les investisseurs craignent que cette épidémie ne pèse sur l'activité, comme le SRAS en 2003. D'autant plus qu'elle intervient au moment où l'économie mondiale reste fragile. En Europe, les investisseurs accorderont une attention particulière à l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques, qui sera publié à 11 heures. Wall Street rouvrira après un week-end prolongé.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une petite bougie noire réalisée dans des volumes réduits à 1,71 milliards d'euros en raison de la fermeture des marchés américains. Un pull back est donc réalisé sur l'ancienne résistance à 6 064 points, renforcée par le gap haussier. Cette zone devrait relancer la tendance haussière en direction de la résistance suivante à 6 156 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

RUBIS

Rubis et I Squared Capital, investisseur mondial majeur dans le domaine des infrastructures, ont signé un accord aux termes duquel le second acquerra indirectement 45 % de la participation de 99,4% détenue par le premier dans Rubis Terminal. La valeur d'entreprise de Rubis Terminal a été fixée à un milliard d'euros, soit un multiple de 11,2 fois son résultat brut d'exploitation de l'exercice 2018 (en intégrant 50 % du site d'Anvers) et le bilan de Rubis sortira de cette opération fortement désendetté.

XILAM

Xilam Animation, société de production et de distribution de programmes d'animation, a annoncé la finalisation de l'acquisition de 50,1% du capital et des droits de vote de Cube Creative, une société française de production d'animation en images de synthèse et en 3D, à la suite de l'entrée en négociation exclusive annoncée le 6 juin 2019. Le montant de l'opération n'a pas été précisé. Ce rapprochement permet à Xilam de poursuivre la croissance de ses livraisons de programmes d'animation et de l'accélérer à moyen-terme. L'acquisition sera consolidée à compter du 20 janvier.

CARREFOUR

Carrefour a annoncé l'acquisition de la start-up Potager City, un leader de la livraison en ligne de paniers de fruits et légumes extra-frais et de saison, issus des circuits courts. Le montant de la transaction n'a pas été précisé. Basée à Lyon, Potager City emploie 110 personnes et livre 350 villes en France à travers 7 bases logistiques et un maillage de plus de 3 300 points de retrait. La start-up a bâti un réseau unique de plus de 750 producteurs locaux, sélectionnés pour la qualité de leurs produits, leur savoir-faire et leur engagement en faveur d'une production responsable.

BIGBEN

Pour son 3ème trimestre, clos fin décembre, Bigben affiche une croissance de 6,3% de son chiffre d'affaires à 85,4 millions d'euros. Il a été favorisé par le dynamisme du Gaming, désormais première activité du groupe, dont les revenus ont progressé de 19,2% à 37,7 millions d'euros. Avec un chiffre d'affaires de 17,2 M€, en progression de 38,3%, l'Edition a bénéficié notamment du lancement de plusieurs nouveaux jeux, dont Bee Simulator et Farmer's Dynasty développés en partenariat avec des studios externes. L'Audio a vu ses ventes augmenter de 19,5% à 16,9 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent le taux de chômage et les salaires de décembre au Royaume-Uni à 10h30 et surtout l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques en janvier à 11 heures.

Ce matin, l'euro s'effrite de 0,01% à 1,1095 dollar.

Hier à Paris

Les principaux marchés actions européens ont marqué le pas. Le début de semaine a été donc particulièrement atone sur les Bourses européennes. Les investisseurs ont, semble-t-il, intégré les récentes bonnes nouvelles (accord commercial, résultats solides aux Etats-Unis, Banques centrales accommodantes). Dans ce cadre, la révision à la baisse de la prévision de croissance mondiale du FMI pour 2019 a été reléguée au second plan. Le CAC 40 a abandonné 0,36% à 6 078,54 points tandis que l'Euro Stoxx 50 a abandonné 0,29% à 3 797,34 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en hausse après avoir décroché de nouveaux records en début de séance. Les indicateurs économiques du jour ont légèrement pesé la tendance, avec une production industrielle de décembre et une confiance des consommateurs de janvier inférieures aux attentes. Côté valeurs, Gap ne se séparera finalement pas de la marque Old Navy. Schlumberger voit ses résultats bien accueillis. Le Dow Jones a gagné 0,17% à 29 348,10 points. Sur la semaine, l'indice phare a bondi de 1,82%. Le Nasdaq a grimpé de 0,34% à 9 388,94 points. Sur la semaine, il a gagné 2,3%.