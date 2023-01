Morning meeting AOF France / Europe - Repli en vue : l'économie inquiète

(AOF) - Les marchés européens sont attendus dans le rouge dans le sillage de Wall Street. Les investisseurs s'inquiètent de la dégradation des perspectives économiques après l'annonce de plusieurs statistiques décevantes hier aux Etats-Unis. A ce titre, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les permis de construire en décembre et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie seront très attendus aujourd'hui. Sur le marché des taux, les rendements du 10 ans continuent de se replier des deux côtés de l'Atlantique.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Faurecia

Faurecia, société du groupe Forvia, a annoncé le succès d’une émission d’obligations additionnelles liées au développement durable, de maturité 2026 et de coupon 7,25% à travers un placement privé. L'équipementier automobile a placé ces obligations additionnelles à 101,75% du pair, soit un taux de rendement de 6,65%. Faurecia affectera le produit net de l’émission de cette opération au remboursement complet du Bridge-to-Bond et du Bridge-to-Equity liés à l’acquisition de Hella et à ses besoins de financement.

Danone

La multinationale alimentaire française Danone annonce aujourd'hui la nomination de trois Directeurs Généraux Adjoints (DGA) aux compétences élargies, pour accroître sa performance sur ses marchés en rapprochant les catégories et les régions : Véronique Penchienati-Bosetta, Shane Grant et Juergen Esser. Directement rattachés à Antoine de Saint-Affrique, Directeur Général du groupe, ils poursuivront la mise en œuvre de la stratégie Renew Danone. Danone annonce aussi la nomination de Pablo Perversi en tant que Directeur Général Europe.

Virbac

Le groupe Virbac annonce que son chiffre d’affaires annuel a cru de 9,6% à taux de change et périmètre comparables (+14,3% à taux réels), grâce à une activité exceptionnelle enregistrée au quatrième trimestre. Le spécialiste de la santé animale affiche un chiffre d’affaires annuel de 1, 216 milliard d’euros, après un dernier trimestre à 294,9 millions, en progression de 19,7% par rapport à la même période de 2021. A la clôture, avant la publication de ces résultats, le titre Virbac perdait 1,17% à 254,50 euros, mais gagnait 4,95% sur cinq jours. L’action perd plus de 35% sur un an.

Vetoquinol

Le laboratoire Vetoquinol enregistre un chiffre d’affaires de 540 millions d’euros pour l’exercice 2022, en progression de 3,6 % à données publiées et en repli de 0,8 % à changes constants. Le spécialiste de la santé animale souligne que les « produits essentiels » qui représentent 56,3 % des ventes du laboratoire en 2022, et le segment des animaux de compagnie « affichent des croissances en données publiées de 4,5 % et 9,1 % respectivement », relevant que « les activités les mieux orientées du laboratoire sont celles qui sont au cœur de son projet stratégique ».

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent la publication des minutes du dernier comité de politique monétaire de la BCE à 13 heures.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les permis de construire en décembre, les mises en chantier en décembre et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en janvier seront connus à 14h30.

Ce matin, l'euro grappille 0,03% à 1,0798 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont fini en ordre dispersé ce mercredi après la publication de plusieurs statistiques qui ont montré la faiblesse de l'économie américaine. La production industrielle est ressortie plus faible que prévu en décembre tout comme les ventes au détail qui ont reculé. Les investisseurs ont pris connaissance dans la matinée de la confirmation à 9,2% sur un an de la hausse des prix à la consommation dans la zone euro en décembre. Le CAC 40, en hausse pour la sixième séance consécutive, a grappillé 0,09% à 7 083 points tandis que l’EuroStoxx50 a cédé 0,01% à 4 173 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont creusé leurs pertes en seconde partie de séance. Plusieurs statistiques ont montré la faiblesse de l'économie américaine en fin d'année 2022. Les ventes au détail et la production industrielle ont reculé davantage que prévu. Les prix à la production ont, eux, décéléré plus que prévu. Des membres de la Fed ont aussi appelé à des taux plus élevés. Côté valeurs, Microsoft a baissé après avoir annoncé 10 000 suppression de postes. Le Dow Jones a perdu 1,81% à 33 296,96 points points et le Nasdaq, 1,24% à 10 957,01 points.