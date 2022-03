Morning meeting AOF France / Europe - Repli en vue

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en baisse à l'ouverture. Les investisseurs vont rester sur leurs gardes après la très belle semaine réalisée par Wall Street. En effet, rien ne semble justifier une telle embellie. La guerre continue de faire rage en Ukraine et les discussions entre les belligérants semblent loin d'aboutir. Au chapitre macroéconomique, les banques centrales n'ont guère d'autre choix que de normaliser leur politique monétaire face au risque inflationniste. A cet égard, le baril de Brent gagne ce matin près de 3% à 111,5 dollars.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Archos

Archos a dévoilé une perte nette de 9,25 millions d'euros pour l'exercice 2021 contre -3,10 millions d'euros pour l'exercice 2020. Le résultat d'exploitation du spécialiste de l'électronique grand public a suivi le même chemin, passant de -2,2 millions d'euros à -4,2 millions d'euros entre 2020 et 2021. Le chiffre d'affaires a chuté de 32% à 15,4 millions d'euros.

Tipiak

Tipiak a publié un bénéfice net de 4 millions d'euros pour le compte de l'exercice 2021, en hausse par rapport aux 3,2 millions de 2020. Le résultat opérationnel est quant à lui passé de 6,3 à 7,1 millions d'euros grâce à la bonne maîtrise des coûts, au fort rebond des ventes de produits traiteurs en France, et à la croissance du chiffre d'affaires à marque Tipiak. Le chiffre d'affaires total progressé de 6% à 211 millions d'euros: cela inclut une croissance dans le secteur froid de 13% alors que le secteur Sec a reculé de 4,1.

Vallourec

Vallourec a nommé Philippe Guillemot pour succéder à Edouard Guinotte en tant que PDG. Philippe Guillemot était jusqu'à récemment directeur général d'Elior Group. Auparavant, il avait été directeur des Opérations et des Ventes chez Alcatel-Lucent et directeur général d'Europcar.

Ubisoft

Ubisoft dévoile Ubisoft Scalar, une nouvelle technologie de développement de jeux vidéo native dans le cloud. " Ubisoft Scalar ajoute la puissance et la flexibilité du cloud aux moteurs de jeux – les logiciels utilisés pour les créer – permettant de s’affranchir de nombreuses contraintes matérielles et d’offrir de nouvelles possibilités aux équipes créatives pour une meilleure expérience de jeu ", explique l'éditeur de jeux vidéo.

Les chiffres macroéconomiques

Aucun indicateur n'est attendu.

Vers 8h30, l'euro cède 0,2% à 1,1050 dollar.

Vendredi à Paris

Les bourses européennes ont fini en légère hausse, dans un contexte toujours marqué par la guerre en Ukraine. Alors que les pourparlers Kiev et Moscou semblent en réalité au point mort, Vladimir Poutine a accusé son homologue de volontairement les faire traîner. Par ailleurs, l'Occident tend à hausser le ton envers Vladimir Poutine, le ministre allemand de l'Economie estimant qu'il fallait tout faire pour "détruire" son pouvoir, alors que Joe Biden a mis en garde la Chine contre un soutien à la Russie. Le CAC 40 a gagné 0,12% à 6 620,24 pts, et l'Euro Stoxx 50, 0,21% à 3 893,34 pts.

Vendredi à Wall Street

Vendredi, Wall Street a signé sa quatrième séance de hausse consécutive. Si aucune avancée concrète n’est à signaler dans les pourparlers entre la Russie et l’Ukraine, la Chine a déclaré que la guerre n’était dans l’intérêt de personne. Sur le front monétaire, James Bullard, le président de la Fed de St. Louis, a plaidé pour que la Fed relève son principal taux directeur à plus de 3% cette année. Côté valeurs, les résultats de FedEx ont été sanctionnés. Le Dow Jones a gagné 0,8% à 34 754,93 points et le Nasdaq, 2,05% à 13 839,84 points. Sur la semaine, ils progressent de 5,5% et 8,2%.