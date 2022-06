Morning meeting AOF France / Europe - Repli en vue en attendant l'inflation américaine

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en baisse à l'ouverture dans le sillage de la clôture hésitante de Wall Street et franchement négative de la plupart des places asiatiques. Au Japon, le Nikkei a cédé 1,54%. Les investisseurs continuent de redouter une récession causée par l'accélération de la normalisation monétaires des grandes banques centrales. A cet égard, les dépenses des ménages américains en juin et l'évolution des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le même mois sont deux statistiques attendues cet après-midi avec le plus vif intérêt.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

OVHcloud

Le chiffre d'affaires consolidé d'OVHcloud a atteint 202 millions d'euros sur le troisième trimestre 2022, en hausse de 25,9 % par rapport à l'exercice 2021 en données publiées et de 11,7 % en données comparables, à taux de change et périmètre constants et excluant les impacts directs de l'incident de Strasbourg. La bonne performance du troisième trimestre reflète une dynamique commerciale solide, avec une croissance tirée par la progression de l'ARPAC et un segment Enterprise en accélération.

Trigano

Trigano a dévoilé des revenus trimestriels affaiblis par les tensions sur les approvisionnements en bases roulantes de camping-cars. Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2021/22 du groupe a affiché une progression de 1,7 % à 921,2 millions d’euros. A périmètre et change constants, il a cependant chuté de 10,4 %, par rapport à un troisième trimestre 2020/21 record. Les ventes de camping-cars ont chuté de 19,1% à périmètre et change constants alors que des ruptures de livraisons de châssis ont entraîné des arrêts ponctuels de lignes de montage.

Metabolic Explorer

Metabolic Explorer anticipe une réduction de ses volumes de vente et un impact significatif des coûts de matières premières sur son Ebitda Groupe, le menant à envisager un Ebitda Groupe négatif et à suspendre sa guidance 2022. « La hausse généralisée des coûts supportée par nos clients fabricants d'aliments et par les éleveurs, de même que la difficulté à répercuter cette hausse sur les prix de vente des produits de l'élevage auprès du consommateur final, pèsent ainsi sur le marché de la nutrition animale et sur le volume des ingrédients consommés, « explique la société.

Selectirente

Selectirente a annoncé l'acquisition d'un portefeuille composé de 22 commerces de proximité et d'un local à usage de bureaux, sur deux portions de la rue Rambuteau, au cœur de Paris (Ier et IIIe arrondissements) et pour une surface totale de plus de 4 000 mètres carrés. Le prix de revient total de cette transaction s'élève à 72 millions, soit l'investissement le plus élevé de l'histoire de la foncière cotée spécialisée en murs de commerces de proximité.

Les chiffres macroéconomiques

En France, la consommation des ménages en biens en mai et l'inflation en juin sont attendues à 8h45. Les chiffres de l'emploi allemand seront dévoilés à 9h55. Le taux de chômage en mai sera publié à 11h.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions hebdomadaires au chômage, du revenu et de la consommation des ménages en mai et de l'indice des prix PCE en mai. L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago en juin est enfin attendu à 15h45.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,23% à 1,0465 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont reculé, affaiblis par les craintes de récession. A la suite de la publication récente de plusieurs indices de confiance des consommateurs décevants, les investisseurs redoutent une récession. Une bonne nouvelle est cependant venue d’Europe : l’inflation allemande a enregistré un recul inattendu en juin. En conséquence, les taux longs se sont détendus : -11 points de base pour le 10 ans allemand. L’indice CAC 40 a clôturé en repli de 0,9% à 6 031,48 points tandis que l’EuroStoxx 50 a progressé de 1,02% à 3 512,43 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en ordre dispersé. A la suite de la publication de plusieurs indices de confiance des consommateurs décevants, les investisseurs redoutent une récession. Une bonne nouvelle est cependant venue d’Europe, l’inflation allemande a enregistré un recul inattendu en juin. S’exprimant à l’occasion d’un forum organisé par la BCE, Jerome Powell a réaffirmé sa volonté de lutter contre l’inflation au risque de provoquer une inflation. Le Dow Jones a gagné 0,27% à 31 029,31 points tandis que le Nasdaq Composite a reculé de 0,03% à 11 177,89 points.