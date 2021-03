Morning meeting AOF France / Europe - Repli en vue dans le sillage de Wall Street

(AOF) - Les principaux marchés actions européens sont attendus en baisse à l'ouverture dans le sillage de Wall Street. Les investisseurs vont jouer la prudence alors que la rotation sectorielle se poursuit activement aux Etats-Unis. Les valeurs technologiques, bien valorisées, continuent de souffrir. Au chapitre économique, les indices pourraient réagir aux inscriptions hebdomadaires au chômage outre-Atlantique. Sur le front des valeurs, Vivendi a dévoilé hier soir un chiffre d'affaires 2020 soutenu notamment par Universal.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe un grand doji. Cette bougie, composée d'un petit corps, ici noir, et de mèches haute et basse significatives, montre un état d"équilibre entre acheteurs et vendeurs. Une bataille est en cours sur le haut du triangle élargi, afin de décider de la future tendance à venir. Le risque ici est d'en sortir par le bas, et d'aller rapidement combler les gaps haussiers ouverts en février.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

SANOFI

La FDA a accepté d'examiner Dupixent (dupilumab) de Sanofi dans le traitement de l'asthme modéré à sévère de l'enfant. La soumission prend appui sur des données ayant démontré que Dupixent réduit significativement les crises d'asthme et qu'il est le seul médicament biologique à améliorer la fonction respiratoire des enfants souffrant d'asthme, âgés de 6 à 11 ans, inclus dans un essai clinique randomisé de phase III, en plus de conforter son profil bien établi de tolérance, a indiqué le groupe.

NEURONES

Pour rattraper les années sans ou avec un faible dividende, et remercier les actionnaires de leur fidélité, le Conseil d'administration de Neurones proposera à l'Assemblée générale du 3 juin la distribution d'un dividende exceptionnel de 2 euros par action. Il représente un montant global proche de la trésorerie générée en 2020. L'année dernière, le résultat net, part du groupe, a atteint 30,9 millions d'euros, pratiquement stable par rapport à 2019 : 30,8 millions d'euros.

VILMORIN

Au terme d'un premier semestre qualifié « d'excellente qualité », Vilmorin & Cie a révisé à la hausse ses objectifs en termes de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle courante pour son exercice 2020-2021. Ceux-ci correspondent désormais à une progression du chiffre d'affaires consolidé comprise entre 4 % et 6 % à données comparables, et à un taux de marge opérationnelle courante d'au moins 8 %, intégrant un effort de recherche qui devrait être supérieur à 260 millions d'euros.

VIVENDI

Vivendi a publié un chiffre d'affaires 2020 de 16,09 milliards d'euros, en hausse de 1,2% par rapport à 2019. Cette augmentation résulte principalement de la progression d'Universal Music Group (UMG), de Groupe Canal+ et d'Editis, partiellement compensée par le ralentissement des autres activités, principalement Havas Group et Vivendi Village, affectées par les conséquences de la crise sanitaire, explique le géant des médias.

Les chiffres macroéconomiques

En zone euro, le taux de chômage en janvier et les ventes au détail pour le même mois sont attendus à 11h.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions hebdomadaires au chômage et de la nouvelle estimation de la productivité et du coût unitaire du travail au quatrième trimestre.

Les commandes à l'industrie en janvier seront dévoilées à 16h.

Vers 8h30, l'euro cède 0,07% à 1,2054 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont terminé en hausse mais ont toutefois réduit leurs gains par rapport à ce matin. La faute à un rapport ADP sur l'emploi américain bien moins bons qu'attendu: celui-ci a révélé que le secteur privé américain avait créé 117 000 emplois en février 2021, alors que les analystes en espéraient 177 000. Ceci a effacé en partie les espoirs de reprise économique qui portaient les bourses plus tôt dans la journée. De plus, les rendements obligataires sont de nouveau remontés. Le CAC 40 a finalement gagné 0,35% à 5 830,06 points, et l'Euro Stoxx 50, 0,10% à 3 711,43 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en baisse mercredi, pénalisés par les valeurs technologiques. La tendance a été fragilisée par des créations d'emplois décevantes en février dans le secteur privé américain (117 000 contre 177 000 attendues) et le repli inattendu de l'ISM des services. Les indices ont également réagi à la hausse du rendement du 10 ans américain qui s'est rapproché de 1,5%. Côté valeurs, Lyft et Hewlett Packard Enterprise ont relevé leurs objectifs. Le Dow Jones a cédé 0,39% à 31 270,09 points. Le Nasdaq a perdu 2,7% à 12 997,75 points.