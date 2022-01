Morning meeting AOF France / Europe - Repli en vue avec la hausse des taux

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en baisse à l'ouverture dans le sillage de Tokyo (-0,27% pour le Nikkei) et de la plupart des places asiatiques. Le rendement du 10 ans américain gagne plus de 4,7 points de base à 1,838% après avoir franchi hier soir le seuil de 1,8% pour la première fois depuis janvier 2020. Les investisseurs envisagent l'annonce, la semaine prochaine, d'une accélération de la réduction des rachats d'actifs de la Fed qui ouvrirait la voie à une première hausse des taux dès le mois de mars. Au chapitre des valeurs, Goldman Sachs publiera ses résultats cet après-midi.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

CGG

CGG a signé une promesse de vente avec Pramena Investment & Anacap Financial Partners pour la cession, dans le cadre d'une opération " Sale et lease back " de Galileo, son siège social situé à Massy. La clôture de cette transaction est attendue au deuxième trimestre 2022. Yuri Baidoukov, directeur financier de CGG, a déclaré : " Nous sommes ravis d'annoncer cet accord. Cette transaction souligne les efforts continus de CGG pour réduire sa base de coûts et renforcer son bilan. "

ADP

Le trafic total du groupe ADP a progressé de 37,2 % en 2021, avec 160 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Cela représente 45,6 % du niveau du trafic groupe de l'année 2019 (pré-crise). Pour Paris Aéroport seul, le trafic a rebondi de 26,8 % l’an dernier, avec 41,9 millions de passagers accueillis, soit 38,8 % du trafic de Paris Aéroport en 2019.

Vinci

Les aéroports du réseau Vinci Airports ont accueilli près de 32 millions de passagers au quatrième trimestre 2021, un chiffre en baisse de 46% par rapport à la même période de 2019. Cela représente toutefois plus du double du trafic enregistré lors du quatrième trimestre 2020. Sur l’ensemble de l’année 2021, ce sont quelques 86 millions de passagers accueillis, soit un trafic en recul de 66% par rapport à 2019, et en hausse de 12% par rapport à l’année 2020.

Catana

Catana a levé le voile lundi soir sur son activité du premier trimestre 2021-2022. Entre septembre et novembre 2021, le spécialiste des navires de plaisance a réalisé un chiffre d’affaires de 29,7 millions d’euros, soit un bond de 64,4 % sur un an. Le groupe dit bénéficier depuis plusieurs mois du succès de sa gamme BALI dans le marché des multicoques, de gammes essentiellement composées de nouveautés, mais également d’un climat de reprise économique mondiale soutenue.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'indice ZEW du sentiment des investisseurs sur les perspectives économiques en janvier sera publié à 11h.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 de l'indice manufacturier de la Fed de New-York en janvier et à 16h, de l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en janvier.

Vers 8h20, l'euro cède 0,05% à 1,1404 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes sont reparties de l’avant ce lundi, sur fond de nouvelles positives en provenance de Chine. Avec une croissance de 4% lors du quatrième trimestre, l'économie chinoise a été plus solide plus que prévu. Son rythme de progression ralentit cependant, ce qui a conduit la Banque populaire de Chine (BPC) a abaissé ses taux d'intérêt afin de soutenir la reprise. La séance s’est déroulée calmement en raison de la fermeture de Wall Street pour le Martin Luther King Day. Au son de la cloche, le CAC 40 a gagné 0,82% à 7 201,64 points et l’EuroStoxx 50, +0,83% à 4 307,48 points.

Hier à Wall Street

Wall Street était fermé en raison du Martin Luther King Day.