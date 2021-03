Morning meeting AOF France / Europe - Repli en vue après la Fed

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en baisse à l'ouverture dans le sillage de Wall Street et des places asiatiques. Les investisseurs sont déçus par l'intervention de Jerome Powell. Comme lors de ses précédentes communications, la semaine dernière, le président de la Fed a tempéré le risque inflationniste et la remontée des taux longs qui inquiètent pourtant les marchés. Dans ce cadre, il n'a annoncé aucune mesure susceptible de ralentir ce double phénomène. Les opérateurs attendent cet après-midi le rapport sur l'emploi. De bonnes nouvelles pourraient soutenir la hausse des taux.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie blanche avec une petite mèche haute. Les cours résistent bien aux craintes inflationnistes mondiales, mais sont toujours contenus par une formation élargie de retournement. La rupture du milieu de la figure à 5 766 points provoquera un rapide retour sur le support à 5 688 points avant d'aller combler les gaps haussiers ouverts en février. Il faut surveiller ce risque baissier pour les jours à venir.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

EOS IMAGING

Le conseil d'administration d'EOS imaging a rendu un avis motivé favorable sur le projet d'offre publique d'achat par Alphatec Holdings. Le prix offert de 2,45 euros par action extériorise une prime de 40,8% sur la base du dernier cours de clôture de l'action EOS avant l'annonce de l'offre, le 16 décembre 2020 (dernier jour de négociation avant l'annonce de l'offre), et de 42,4%, 55,1% et 61,2% sur le cours moyen pondéré par le volume de l'action EOS sur respectivement les vingt, soixante et cent-vingt derniers jours précédant l'annonce de l'offre.

BOLLORE

En 2020, le groupe Bolloré a réalisé un chiffre d'affaires de 24,11 milliards d'euros, en repli de 3%. Ce montant inclut les 16,09 milliards d'euros de chiffre d'affaires de Vivendi publié hier soir, 5,82 milliards d'euros pour l'activité Transport et Logistique, en hausse de 1%, et 1,9 milliard d'euros pour l'activité pétrolière, en baisse de 29% en raison de la baisse des prix des produits pétroliers et des volumes).

SAFRAN

La Banque européenne d'investissement (BEI) a mis à la disposition de Safran un crédit bancaire de 500 millions d'euros afin de financer ses activités de recherche sur des systèmes de propulsion innovants pour la prochaine génération d'avions commerciaux monocouloirs. Le prêt sera mis à disposition d'ici à septembre 2022, au choix de Safran, avec une maturité allant jusqu'à 10 ans à compter de la mise à disposition des fonds. Le projet est mené par Safran principalement en France.

SEB

Suite à l'attribution gratuite d'actions le 3 mars 2021, décidée par le Conseil d'administration de Seb SA du 23 février 2021, faisant usage de l'autorisation qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale Mixte du 19 mai 2020 au titre de la 19ème résolution, le ratio d'échange et les seuils de montant de dividende par action des Obligations à Option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Existantes (ORNAE) d'échéance novembre 2021 sont ajustés. Le nouveau ratio d'échange est ainsi de 1,094 actions par ORNAE, à compter du 3 mars 2021.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les investisseurs attendent avec intérêt le rapport sur l'emploi en février. La balance commerciale en janvier est attendue à la même heure.

Vers 8h30, l'euro cède 0,16% à 1,1955 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont fini en légère baisse, le CAC 40 évitant cette sanction grâce à la progression de Total. Le groupe pétrolier a bénéficié de la hausse de 4% du pétrole consécutive à la décision de l'Arabie saoudite de maintenir un mois de plus la réduction de sa production de 1 million de barils par jour. Les inquiétudes à propos des taux d'intérêt long terme ont continué de peser sur les valeurs technologiques. L'indice CAC 40 a clôturé sur un gain symbolique de 0,01% à 5 830,65 points et l'EuroStoxx50 a perdu 0,22% à 3 704,22 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont terminé en baisse malgré l'annonce d'une hausse légèrement moins marquée que prévu des nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage. Les investisseurs ont été déçus par l'intervention de Jerome Powell. Le président de la Fed n'a évoqué aucune mesure pour stopper la progression des taux longs. Sur le marché obligataire, le rendement du bon du Trésor à 10 ans a ainsi grimpe à plus de 1,5%. Au chapitre des valeurs, Disney a été malmenée. Le Dow Jones a cédé 1,11% à 30 924,14 points tandis que le Nasdaq a reculé de 2,11% à 12 723,47 points.