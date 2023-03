Morning meeting AOF France / Europe - Repli attendu sur les marchés

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en baisse. Le rachat en urgence de Credit Suisse par sa grande rivale UBS pour 3 milliards de francs suisses et une action coordonnée des banques centrales sur l'accès aux liquidités ne devraient pas être suffisants pour atténuer les craintes des investisseurs. La prudence sera de mise. Les risques de récession reviennent à la surface tandis que la Fed doit se réunir ce mercredi pour prendre de nouvelles décisions en matière de politique monétaire. Ce sera à 19 heures (heure de Paris) en raison du passage à l'horaire d'été aux Etats-Unis.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Air France-KLM

Air France KLM annonce avoir remboursé 300 millions d'euros d'obligations perpétuelles de l'État français, franchissant ainsi le seuil de 75% de remboursement de l'aide à la recapitalisation octroyée lors de la crise du Covid-19. Le groupe précise qu'il refinancera 320 millions d'euros par le biais d'une nouvelle émission d'obligations hybrides perpétuelles auprès de l'État français, non soumises à des contraintes.

Credit Suisse

Le suspens sur l'avenir de Credit Suisse a pris fin dimanche soir : la banque en difficulté sera rachetée par sa concurrente, UBS, pour 3 milliards de francs suisses, fortement soutenue par les autorités du pays. La semaine dernière, l'action Credit Suisse avait dévissé de 25% et touché un plus bas historique à 1,55 franc suisse. Sa chute avait été déclenchée par des déclarations de la Saudi National Bank, son premier actionnaire avec 9,88% du capital, selon lesquelles elle n'envisageait pas d'engager plus d'argent pour la soutenir.

Eurazeo

Eurazeo a annoncé que Eurazeo Transition Infrastructure Fund a réalisé un nouveau closing portant le total des engagements à environ 420 millions d'euros, soit environ 80% de sa taille cible initiale, seulement 3,5 mois après son premier closing. Depuis le premier closing, la base d'investisseurs a été diversifiée. Elle comprend des investisseurs institutionnels mondiaux et des capitaux provenant à la fois d'allocations dédiées aux infrastructures et aux fonds classés l'article 9 au sens du règlement Disclosure (SFDR).

Sanofi

Les résultats positifs de l’essai clinique consacré à Dupixent (dupilumab) dans le traitement de la dermatite atopique des mains et des pieds, modérée à sévère, non contrôlée de l’adulte et de l’adolescent ont été présentées samedi. Cet essai, le premier cherchant à évaluer l’apport d’un médicament biologique auprès de cette population difficile à traiter, a atteint ses critères d’évaluation primaire et secondaires. Ces résultats ont été présentés lors d’une session d’actualité du Congrès 2023 de l’American Academy of Dermatology (AAD).

Les chiffres macroéconomiques

La balance commerciale en zone euro en janvier sera dévoilée à 11h00.

Vers 8h30, l'euro perd 1,12% à 1,0656 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé dans le rouge au terme d’une semaine marquée par les nombreuses secousses du secteur bancaire. Credit Suisse a fermé une nouvelle fois la marche de l’indice SMI et First Republic a dévissé, entrainant dans leur sillage les banques françaises. Coté statistique, l'inflation dans la zone euro a été légèrement plus faible en février qu'en janvier. Le CAC 40 et l'Eurostoxx 50 ont perdu respectivement 1,43% à 6 925,40 points et 1,26% à 4 064,99 points. Les taux ont ont nettement reculé en raison de la hausse de l'aversion pour le risque.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en baisse pour la dernière séance d'une semaine agitée et dominée par les turbulences bancaires. Les principaux établissements ont de nouveau dévissé vendredi, contribuant à plomber l'indice phare de Wall Street. En dépit de la décision des principales banques américaines de déposer 30 milliards de dollars chez First Republic Bank, l'action de cette dernière a fortement décroché. Le Dow Jones a cédé 1,19% à 31 861 points tandis que le Nasdaq a reculé de 0,74% à 11 630 points.