Morning meeting AOF France / Europe - Repli attendu sur les marchés

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en baisse ce lundi à l'orée d'une première séance d'une semaine qui sera rythmée par les décisions de politique monétaire des principales banques centrales mondiales. La semaine dernière, le marché parisien a perdu 0,96%, sa première performance hebdomadaire négative après neuf semaines consécutives de rebond. Concernant la Fed, les investisseurs privilégient encore très largement l'hypothèse d'une hausse de taux limitée à 50 points de base après quatre relèvements consécutifs de 75 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Enertime

Enertime, société française des " CleanTech " au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée (géothermie et biomasse), annonce avoir prolongé jusque fin 2023 la ligne de financement initialement obtenue du fonds d'investissement YA II PN Ltd le 11 décembre 2020 pour un montant disponible réduit à 2 millions d'euros. La ligne de financement de 10 millions d'euros initialement mise en place dont seulement 1 million d'euros activé, sera caduque le 11 décembre 2022.

Sanofi

Sanofi a annoncé hier avoir mis fin aux discussions en vue d'un rachat de Horizon Therapeutics et ne pas avoir l'intention de faire une offre pour la société de biotechnologies. "Comme les attentes en matière de prix de transaction (pour Horizon) ne répondent pas aux critères de création de valeur de Sanofi, Sanofi annonce qu'elle n'est plus en discussion avec Horizon et qu'elle n'a pas l'intention de faire une offre", a indiqué le groupe français dans un bref communiqué.

Targetspot SA

Targetspot SA a annoncé que l’Assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue ce 9 décembre 2022 a adopté l’ensemble des propositions de résolution soumises au vote. Les actionnaires ont ainsi approuvé la vente par Targetspot SA de sa filiale Radionomy Group B.V. à Azerion Tech Holding B.V., selon les modalités du contrat de cession signé le 21 novembre 2022. Une fois cette opération finalisée, courant décembre 2022, la société communiquera auprès des investisseurs ses perspectives de développement et ambitions pour son nouveau périmètre recentré sur sa filiale Winamp.

Vilmorin & Cie

L’ensemble des résolutions soumises au vote des actionnaires de Vilmorin & Cie a été approuvé, à l’exception de la vingtième résolution, qui proposait une délégation de compétence au Conseil d’administration en vue de réaliser une augmentation du capital social réservée aux salariés. Le Conseil d’administration n’avait formulé aucune recommandation de vote concernant cette résolution, les salariés disposant par ailleurs d’autres modes d’intéressement aux résultats.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune publication d'importance n'est attendue.

Vers 8h30, l'euro perd 0,17% à 1,0516 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont fini la semaine en légère hausse, en dépit de données américaines contrastées. Si l'indice des prix à la production en novembre a ravivé les craintes des investisseurs à propos de l'inflation, les anticipations d'inflation des ménages ont reflué en décembre. A Paris, TotalEnergies a reculé après avoir annoncé une dépréciation de 3,7 milliards liée à Novatek. L'indice CAC 40 a gagné 0,46% à 6 677,64 points, limitant ses pertes sur la semaine à 0,96%. L'EuroStoxx50 a gagné 0,46% à 3 939,22 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le rouge. La séance avait mal démarré avec a publication de l'indice des prix à la production PPI, ressorti en hausse de 0,3% sur un mois, soit plus que les 0,2% prévus par les analystes. Sur un an, l'inflation s'établit à 7,4%, davantage que les 7,2% anticipés mais nettement moins que les 8,1% du mois précédent. L’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan est lui ressorti en hausse en décembre. Le Dow Jones a perdu 0,90% à 33 476 points tandis que le Nasdaq a fléchi de 0,70% à 11 004 points.