Morning meeting AOF France / Europe - Repli attendu sur les marchés

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en léger repli. Après la solide progression de la semaine dernière, la prudence devrait rythmée cette journée de lundi dans le sillage de Wall Street qui a clôturé dans le rouge vendredi. Alors que la bourse new-yorkaise est fermée ce lundi pour cause de Juneteenth (jour de l'émancipation), l'audition semestrielle au Congrès du président de la Réserve fédérale est attendue pour ce mercredi. Par ailleurs, la Banque d'Angleterre tiendra sa réunion de politique monétaire, un relèvement de taux d'un quart de point étant largement anticipé.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bigben/Nacon

Le Conseil d’administration de Bigben Interactive propose à ses actionnaires, lors de l’assemblée générale annuelle convoquée pour le 21 juillet 2023 d’approuver la distribution d’un dividende en nature sous la forme d’actions Nacon à concurrence d’une action Nacon pour cinq actions Bigben Interactive détenues. Cette distribution de dividende en nature d’actions Nacon sera mise en paiement le 28 juillet 2023. Les actions Nacon ainsi distribuées représenteraient environ 4,25% du capital et des droits de vote de cette dernière.

2CRSi

2CRSi a conclu un accord avec une filiale de Source Code, LLC, un opérateur américain dans le secteur des solutions d'infrastructures informatiques, pour la vente de sa participation dans le spécialiste de la distribution informatique, Boston Limited. " Même si une part majoritaire du chiffre d’affaires du groupe 2CRSi est réalisée par Boston Ltd, son intégration au groupe a été marquée par des défis opérationnels et logistiques inattendus et induits par les pénuries de composants, le Brexit et les crises du Covid ", explique le groupe.

Sartorius Stedim Biotech

Le fournisseur de l'industrie des biotechnologies, Sartorius Stedim Biotech, a lancé vendredi un avertissement sur ses résultats 2023. Sartorius Stedim Biotech s’attend désormais à une marge d’Ebitda courant d’environ 30 % après avoir prévu une marge similaire à celle de l’année précédente (35%). La direction cible également un chiffre d’affaires en repli de 10% à 15% contre précédemment une hausse comprise en 0% et 5%.

Teleperformance

Teleperformance annonce que le conseil d'administration a nommé Bhupender Singh au poste de directeur général délégué. En plus de ses responsabilités actuelles en tant que président de la transformation digitale de Teleperformance, Bhupender Singh travaillera en étroite collaboration avec Daniel Julien, fondateur et président‑directeur général du groupe Teleperformance, pour diriger le comité exécutif et assurer la gestion et le développement des différentes activités de services aux entreprises du groupe à travers le monde.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les marchés sont fermés pour cause de Juneteenth (jour de l'émancipation). L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en juin sera connu à 16h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,35% à 1,0930 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé en hausse au lendemain de la décision de la BCE d’augmenter ses taux directeurs de 25 points de base. Elle devrait faire de même en juillet. Coté statistiques, le taux d’inflation annuel de la zone euro a été confirmé à 6,1% en mai 2023, contre 7% en avril. Un an auparavant, il était de 8,1%. Le secteur des maisons de retraite (Orpea et Korian) a été bien orienté à la Bourse de Paris. Tiré par le secteur du luxe, le CAC 40 a gagné 1,34% à 7 388,65 points, portant ses gains sur la semaine à 2,4%. L'EuroStoxx50 s’est adjugé 0,68% à 4 394,82 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé sur une note négative pour la dernière séance de la semaine. Deux responsables de la Fed ont déclaré qu'ils n' écartaient pas l'idée de nouvelles hausses de taux d'ici la fin de l'année. Côté statistiques, le moral des ménages américains s'est fortement redressé en juin, après avoir atteint son plus bas niveau depuis novembre en mai, comme l' a indiqué l'enquête de l'université du Michigan. Le Dow Jones a fléchi de 0,32% à 34 299,12 points tandis que le Nasdaq a cédé 0,68% à 13 689,57 points.