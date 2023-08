Morning meeting AOF France / Europe - Repli attendu sur les marchés

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en baisse. L'inflation américaine a atteint 0,2% sur un mois en juillet, en ligne avec les attentes du marché, tandis que l'inflation sous-jacente a ralenti. Aux Etats-Unis, de nouveaux indicateurs sont attendus ce jour dont l'indice des prix à la production pour juillet. En attendant, les investisseurs prendront connaissance avant l'ouverture des marchés des chiffres définitifs de l’inflation de juillet en France où le taux de chômage est resté quasiment stable au deuxième trimestre, à 7,2 % de la population active contre 7,1% au premier trimestre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Abivax

Abivax annonce son intention de procéder à une offre au public de ses actions ordinaires, sous la forme d'" American Depositary Shares (ADS) ", aux États-Unis, sous réserve des conditions de marché et d'autres conditions. La Société a soumis confidentiellement un projet de document d'enregistrement (Form F-1) auprès de la " Securities and Exchange Commission (SEC) " aux États-Unis. Le calendrier, le nombre d'actions nouvelles à émettre dans le cadre de l'offre proposée et leur prix n'ont pas encore été déterminés.

Coface

Coface a dégagé un résultat net de 128,8 millions d'euros au premier semestre, en repli de 4,4% par rapport à l'année dernière à la même période. Le résultat opérationnel courant s'élève à 185,5 millions d'euros, en diminution de 3,5%. Le chiffre d'affaires de la société d'assurance crédit ressort à 960 millions d'euros, en hausse de 11,1% à périmètre et taux de change constants. Le ratio combiné net de réassurance s'affiche à 65,5 sur la période contre 63,4%.

Genfit

Genfit, société biopharmaceutique de stade clinique avancé engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares et graves du foie, annonce la publication de nouvelles données sur la performance clinique de NIS2+ pour la détection chez les patients âgés, de la stéatohépatite non alcoolique (NASH) à risque, dans Hepatology Communications.

SII

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, a annoncé son chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice 2023/2024, ressortant en hausse de 12,9% à 269,3 millions d'euros, en hausse de 12,9%. Cette performance est principalement alimentée par le développement des activités à l’international.

Les chiffres macroéconomiques

Le taux de chômage est resté quasiment stable au deuxième trimestre, à 7,2 % de la population active en France (hors Mayotte) contre 7,1 % au premier trimestre, selon les chiffres publiés ce vendredi par l'Insee. Le nombre de chômeurs au sens du Bureau international du travail (BIT) a progressé de 20.000 à 2,2 millions de personnes, relève l'Insee.

Au Royaume-Uni, le PIB a augmenté plus que prévu en juin en rythme mensuel : +0,5% contre un consensus de 0,2% après -0,1% en mai. Il a aussi augmenté en rythme annuel avec un taux de 0,4% contre un consensus de +0,2% après +0,2% en mai.

En France, le taux d'inflation en juillet sera connu à 8h45.

Aux Etats-Unis, les prix à la production en juillet seront communiqués à 14h30 et l'indice Michigan de confiance des consommateurs en août à 16h00.

Vers 8h30, l'euro progresse de 0,16% à 1,1002 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé sur une note positive. Les investisseurs ont accueilli favorablement la principale statistique hebdomadaire, à savoir l'inflation américaine en juillet. L'indice des prix PCE s'est élevé à 3,2% en rythme annuel contre un consensus de 3,3% après 3% en juin. Côté valeurs, LVMH et Hermès ont terminé en tête de l'indice parisien à la faveur de la levée de certaines restrictions sur les voyages à l'étranger mises en place par la Chine. Le CAC 40 s'est adjugé 1,53% à 7 434,42 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 1,57% à 4 385, 21 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé sur une note positive pour l'avant-dernière séance de la semaine. Très attendu des investisseurs, l’indice des prix PCE s'est élevé à 3,2% en rythme annuel contre un consensus de 3,3% après 3% en juin selon le département du travail. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté plus que prévu. Coté valeurs, Walt Disney a brillé en bourse après la publication de ses résultats trimestriels. Le Dow Jones a grappillé 0,15% à 35 176,15 points tandis que le Nasdaq a glané 0,12% à 13 737,99 points.