Morning meeting AOF France / Europe - Repli attendu : incertitudes à propos des Banques centrales

(AOF) - Les marchés européens sont attendus dans le rouge sous l'influence de Wall Street et plus particulièrement des valeurs technologiques. Les décisions inattendues de successivement la Banque centrale d'Australie et du Canada de resserrer leur politique monétaire ont alimenté l’incertitude à propos de la trajectoire des taux de la BCE et de la Fed. Sachant que les investisseurs s’attendent à ce que la fin de leur cycle de hausse des taux soit proche. Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans allemand gagne encore 1 point de base après avoir nettement progressé mercredi.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Innate Pharma SA

Innate Pharma SA a annoncé l'obtention par Sanofi du statut " Fast Track " de la Food and Drug Administration (FDA), l'agence des médicaments américaine, pour SAR'579 / IPH6101 pour le traitement de maladies hématologiques. Ce candidat-médicament est un NK Cell Engager trifonctionnel anti-CD123 engageant les récepteurs NKp46 et CD16 issu d'une collaboration de recherche entre Innate Pharma et Sanofi, aujourd'hui développé par Sanofi.

Soitec

Soitec a généré sur l’exercice fiscal 2022-2023, un résultat net en progression de 15% à 233 millions d’euros. Le résultat opérationnel courant a progressé de 37%, atteignant 267 millions d’euros. La marge d’Ebitda a atteint 36%, en ligne avec son objectif. Elle s’était élevée à 35,8% sur l’exercice précédent. Soitec souligne qu’il s’agit du plus fort taux de marge d’Ebitda jamais atteint par la société.

Catana Group

Catana Group annonce que son résultat net consolidé « continue sa progression » au 1er semestre et s’établit à 9,9 millions d'euros contre 8,2 millions d'euros au 1er semestre 2021/2022, soit 10,5 % du chiffre d’affaires. « Le carnet de commandes très solide du groupe, associé aux perspectives logistiques favorables pour l’exercice prochain en raison de l’accord trouvé avec un second motoriste, consolident également la préservation d’un modèle de croissance à deux chiffres sur l’exercice 2024/2025 » annonce le spécialiste des navires de plaisance.

Airbus

Airbus a fait le point sur son activité commerciale du mois de mai 2023. Ainsi, le groupe aéronautique a livré 63 avions commerciaux le mois dernier à 36 clients. En parallèle, 17 commandes brutes ont été enregistrées en mai et 144 commandes nettes depuis le début de l'année. Sur les 5 premiers mois de l’année, Airbus a livré 244 avions à 70 clients. Le constructeur aéronautique prévoit de livrer 720 appareils en 2023.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent le PIB au premier trimestre de la zone euro à 11 heures. Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30, les stocks des grossistes en avril à 16 heures et l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 16h30.

Ce matin, l'euro gagne 0,13% à 1,0712 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont clôturé sur une note négative. Les nouvelles provenant de Chine tombées tôt dans la journée ont montré une forte contraction des exportations en mai tandis que les importations ont baissé plus lentement que prévu. Les chiffres de l'inflation américaine et les décisions monétaires de la Fed et de la BCE figurent à l'agenda de la semaine prochaine. En attendant, la Banque centrale australienne hier et son homologue canadienne aujourd’hui ont surpris en relevant leurs taux. Le CAC 40 a cédé 0,09% à 7 202,79 points et l'EuroStoxx50 a calé de 0,03% à 4 294,05 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini en ordre dispersé, les valeurs technologiques perdant du terrain. Elles ont souffert de la hausse des taux longs, le 10 ans américain gagnant plus de 12 points de base, à 3,797%. Les décisions inattendues de la Banque d'Australie mardi et de la Banque du Canada mercredi de relever leur taux ont alimenté l'incertitude à propos des décisions de la Fed au cours des prochaines semaines. D'où la forte tension sur les taux longs. L'indice Dow Jones a gagné 0,27% à 33 665,03 points tandis que le Nasdaq Composite a perdu 1,29% à 13 104,89 points.