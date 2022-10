Morning meeting AOF France / Europe - Repli attendu, des investisseurs tiraillés entre tension sur les taux et résultats

(AOF) - Les marchés européens sont attendus légèrement dans le rouge dans le sillage de Wall Street. Les investisseurs s’inquiètent d'une hausse des taux longs que rien ne semble arrêter. Le rendement du 10 ans américains a dépassé 4,15% dans la nuit et est en train de consolider. La séance sera aussi animée par de nombreux résultats d'entreprises en Europe et aux Etats-Unis. A Paris, Hermès, Pernod Ricard et Technip Energies font partie à des sociétés à avoir dévoilé leur performance trimestrielle.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Hermès

Le chiffre d’affaires consolidé d’Hermès à fin septembre 2022 s’élève à 8,611 milliards d’euros, en progression de 30 % à taux de change courants et de 24 % à taux de change constants. Au troisième trimestre, les ventes du groupe de luxe ont atteint 3,136 milliards d’euros, en hausse de 32,5 % à taux de change courants et de 24 % à taux de change constants, « avec une forte dynamique dans tous les métiers ».

GL Events

Au 30 septembre 2022, le chiffre d’affaires de GL Events des neuf premiers mois de l’exercice s’établit à 804,8 millions d'euros, en croissance de 84%, marquant la très forte reprise de l’activité à un niveau quasiment similaire à celui d’avant crise. Le groupe d’évènementiel poursuit son développement à l’international, en croissance de 92%, malgré un contexte encore difficile en Asie, particulièrement en Chine. Son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2022 est en croissance de 23% à 280 millions d'euros, soit un niveau supérieur de 10% par rapport à 2019.

Klépierre

Klépierre a enregistré une hausse de 31,4% à périmètre constant du total de ses revenus locatifs nets sur les 9 premiers mois de l'année. Les revenus locatifs nets ont atteint 734,6 millions d'euros. Ce montant inclut 47 millions d’encaissements de loyers afférents à 2020 et 2021, au-delà des objectifs fixés. Le chiffre d’affaires total des neuf premiers mois de 2022 du spécialiste des centres commerciaux s’établit à 1,10 milliard, en hausse de 17,1% par rapport à la même période de l’an dernier.

Aubay

Aubay a réalisé au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 120,9 millions d'euros, en hausse de 8,4% à périmètre constant. " Le niveau d'activité demeure élevé à la faveur d'une demande de la part des clients toujours soutenue ", a commenté l'entreprise de services du numérique. Sur les neuf premiers mois de l'année, la croissance interne s'établit à +10,1%. Dans ce marché porteur, le taux d'activité des consultants se maintient à un niveau élevé et s'établit à 95,9% contre 95,0% un an plus tôt.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent le climat des affaires en octobre en France à 8h45 et la balance des paiements courants en août de la zone euro à 11 heures

Aux Etats-Unis, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en octobre et les inscriptions hebdomadaires au chômage sont attendus à 14h30. Les ventes de logements existants en septembre et l'indice des indicateurs avancés en septembre seront connus à 16 heures.

Ce matin, l'euro gagne 0,11% à 0,9787 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont fini en ordre dispersé. Malgré le regain d'optimisme causé par certains résultats d'entreprises comme l'équipementier ASML, la remontée des taux longs outre-Atlantique et en Allemagne a tôt fait d'éteindre cette petite flamme. L’indice CAC 40 a clôturé en repli de 0,43% à 6 040,72 points tandis que l’EuroStoxx50 a gagné 0,32% à 3 474,87 points. Wall Street est au même diapason baissier avec un S&P 500 qui perdait 0,36% et un Nasdaq composite en recul de 0,49% à 10 719,55 points vers 17h30.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en hausse, soutenus par les résultats meilleurs que prévu de certaines entreprises comme la banque Goldman Sachs qui s'en tire mieux qu'anticipé au troisième trimestre ou le géant pharmaceutique Johnson & Johnson. Les investisseurs ont pris connaissance de la bonne tenue de la production industrielle américaine qui a augmenté de 0,4% le mois dernier, soit davantage qu'attendu par les économistes. Le Dow Jones a affiché un gain de 1,12% à 30 524 points, tandis que le Nasdaq Composite s'est inscrit en hausse de 0,90% à 10 772 points.