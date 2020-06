Morning meeting AOF France / Europe - Regain de prudence

(AOF) - L'évolution des futures sur indices actions laisse présager d'une ouverture négative sur les principales places européennes, dans le sillage de Wall Street et de Tokyo. Les investisseurs semblent redouter un retour de la pandémie alors que Pékin est confronté à une recrudescence de nouveaux cas de Covid-19. La capitale chinoise a même été contrainte de fermer ses écoles. Au chapitre économique, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une nouvelle bougie blanche avec une mèche haute, réalisée dans des volumes en légère hausse à 4 milliards d'euros. Le gap baissier n'a toujours pas été comblé : les vendeurs défendent cet indicateur avec ardeur. La mèche haute est un signe de présence. La tendance précédente doit néanmoins toujours être favorisée en l'absence de signaux clairs. Nous restons positifs.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

NOVACYT

Novacyt lance trois nouveaux produits destinés à aider les laboratoires à tester le Covid-19. Il s'agit notamment d'Exsig Direct et Exsig Mag, deux kits d'extraction d'ARN à utiliser avant d'effectuer un test d'amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour le Covid-19 et Covid-HT, test à haut débit pour le Covid-19.

FNAC-DARTY

Fnac-Darty a précisé que la perte de chiffre d'affaires liée à la crise du Covid-19 est estimée à environ 400 millions d'euros à fin mai hors contribution de Nature & Découvertes. Le résultat opérationnel courant publié à fin juin devrait, pour sa part, être en repli de -100 millions à -120 millions d'euros par rapport au résultat opérationnel publié du premier semestre 2019 qui s'établissait à 46 millions hors activités aux Pays-Bas et hors Natures & Découvertes.

ICADE

Icade a annoncé la signature d'une ligne de crédit revolving solidaire de 150 millions d'euros à 5 ans avec Crédit Agricole CIB et Crédit Agricole d'Ile-de-France, comportant un mécanisme de renoncement d'une partie de la rémunération par les 2 banques et un abondement de même montant par Icade, au profit, dès ce mois de juin, de la recherche sur les vaccins contre le Covid-19 réalisée par l'Institut Pasteur.

NEXTSTAGE

L'Assemblée générale extraordinaire de NextStage a approuvé un ensemble de résolutions délégant au conseil de surveillance et au gérant de la société la capacité d'augmenter son capital, principalement par émission d'actions ordinaires, de préférence ou de valeurs mobilières, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit de personnes physiques ou morales.

Les chiffres macroéconomiques

Au Royaume-Uni, les investisseurs attendent à 13h la décision de politique monétaire de la BoE.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des inscriptions hebdomadaires au chômage et de l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en juin. L'indice des indicateurs avancés pour le mois de mai sera dévoilé à 16h30.

Vers 8h30, l'euro est stable à 1,1245 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont aligné une nouvelle séance de progression ce mercredi. Si le vif regain d'optimisme de mardi s'est essoufflé quelque peu, les investisseurs ont continué de saluer la reprise de l'activité et le soutien monétaire des grandes banques centrales. Cela a relégué en arrière-plan les inquiétudes concernant une résurgence de la pandémie à Pékin et dans certains Etats américains, et de mauvais indicateurs économiques aux Etats-Unis. Au son de la cloche, le CAC 40 a progressé de 0,88% à 4 995,97 points et l'EuroStoxx50 a pris 0,76% à 3 267,26 points.

Hier à Wall Street

Mercredi, les marchés actions américains ont marqué une pause après plusieurs séances de hausse. Ils manquent de nouveaux catalyseurs après avoir été dopés par la Fed lundi. Les données économiques du jour concernant l'immobilier, mises en chantier et permis de construire en mai, ont en outre déçu. Du côté des valeurs, Oracle a été sanctionnée en raison de ses revenus encore plus faibles que prévu. Le Dow Jones a ainsi abandonné 0,65% à 26 119,61 points tandis que le Nasdaq a grappillé 0,15% à 9 910,53 points.