Morning meeting AOF France / Europe - Regain de prudence

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en légère baisse ce matin à l'ouverture. La tendance pourrait être aux prises de bénéfices après une semaine fructueuse pour les actifs à risque. Ce regain de prudence devrait être conforté par le ralentissement plus marqué que prévu de l'économie chinoise. Le PIB de la deuxième économie du monde a progressé de 4,9% en rythme annuel au troisième trimestre, au plus bas depuis le troisième trimestre de l'an dernier. Au chapitre des valeurs, Valneva a annoncé des résulats initiaux positifs de son vaccin expérimental contre la Covid.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Valneva

Valneva a annoncé aujourd'hui des résultats initiaux positifs pour l'essai pivot de Phase 3 Cov-Compare de son candidat vaccin inactivé et adjuvanté contre la Covid-19, VLA2001. Ce dernierremplit avec succès les deux principaux critères d'évaluation de l'essai. Il produit des niveaux de titres d'anticorps supérieurs comparés au vaccin d'AstraZeneca. Le taux de séroconversion des anticorps neutralisants est supérieur à 95%.

Alstom

Alstom a été choisi par Île-de-France Mobilités et la RATP pour fournir les nouvelles rames de tramways de la ligne T1 en Île-de-France. La commande ferme, de 37 rames Citadis X05 et d'un montant d'environ 130 millions d'euros, est passée pour le remplacement des rames actuelles. Une tranche optionnelle de 83 tramways est également prévue afin de renforcer l'offre de transport et de répondre aux besoins liés au prolongement de la ligne.

OL Groupe

Dans le cadre du projet de construction d'une arena sur le site d'OL Vallée, OL Groupe et Live Nation ont officialisé un accord commercial d'une durée de 15 ans à compter de la livraison de l'enceinte, prévue fin 2023 et avec une possibilité de sortie au terme des 10 premières années. Dans cet accord commercial non exclusif, Live Nation, leader mondial du spectacle/concert, apportera une programmation importante d'artistes internationaux à la nouvelle infrastructure portée par OL Groupe, assortie d'un minimum garanti.

Verallia

Verallia a informé de l'application, à compter du 7 octobre 2021, d'un droit de vote double au profit des actions de la société entièrement libérées ayant fait l'objet d'une détention continue au nominatif par un même titulaire pendant une durée minimum de deux ans. A la suite de l'attribution de ces droits de vote double, la société a été informée, le 14 octobre 2021, du franchissement, à la hausse, par Bpifrance Participations, du seuil de 8% des droits de vote.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs prendront connaissance à 15h15 aux Etats-Unis de la production industrielle et du taux d'utilisation des capacités de production en septembre.

L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en octobre est attendue à 16h.

Vers 8h30, l'euro cède 0,2% à 1,1578 dollar.

Vendredi à Paris

La semaine se termine bien pour les marchés européens. Les investisseurs ont décidé de voir la vie en rose ces derniers jours, malgré l'inflation et les goulots d'étrangement dans les chaînes d'approvisionnement. Ils ont été confortés dans leur optimiste par de bons indicateurs américains, notamment les ventes au détail, cruciales pour la croissance de la première économie du monde, mais également par les excellentes performances trimestrielles des banques à Wall Street. Le CAC 40 a ainsi terminé en hausse de 0,63% à 6 727,52 points et l' Euro Stoxx 50 a progressé de 0,84% à 4 183,81 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le vert. Les investisseurs ont été rassurés par la hausse inattendue des ventes au détail en septembre, preuve que les consommateurs n'ont été effrayés ni par le variant delta, ni par la persistance de l'inflation. Au chapitre des valeurs aussi, les indicateurs sont au vert, comme en témoigne les résultats trimestriels bien supérieurs aux attentes de Goldman Sachs. Dans ce contexte, le repli inattendu de la confiance du consommateur a été relégué au second plan. Le Dow Jones a gagné 1,09% à 35 294,76 points et le Nasdaq, 0,5 à 14 897,34 pts.