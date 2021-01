Morning meeting AOF France / Europe - Regain de prudence

(AOF) - Le retour de la prudence devrait se confirmer ce matin sur les principaux marchés actions européens. "L'effet Biden" semble s'estomper, au moins pour un temps. Par ailleurs, les investisseurs comprennent que le retour à la normal, promis au printemps, ne suivra pas un long fleuve tranquille. Surtout, entre variants et vaccinations poussives, la sortie de crise pourrait être retardée à la fin de l'été... Au chapitre économique, les opérateurs suivront avec intérêt les indices PMI "flash" de janvier en Europe et aux Etats-Unis.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie noire avec une clôture au plus bas de la séance, dans des volumes standards à 3,3 milliards d'euros. Les acheteurs ne sont pas parvenus à relancer la tendance haussière, qui peine toujours à se développer en direction des résistances à 5 806 puis 5 885 points. L'incertitude sanitaire bloque les marchés européens, mais pas les marchés américains.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

EURAZEO

Eurazeo a levé 2,8 milliards d'euros auprès d'investisseurs partenaires sur l'ensemble de l'année 2020, en augmentation de 18% par rapport à 2019. Les capitaux levés en Venture et Growth dépassent les 700 millions d'euros en 2020, presque trois fois plus qu'en 2019 grâce au lancement réussi du fonds Eurazeo Growth III. Le fonds Eurazeo China Acceleration Fund en partenariat avec le Chinese Investment Corporation et BNPP a levé une première tranche de 200 millions et réalisé ses premiers investissements aux côtés des stratégies Eurazeo Capital et Eurazeo PME.

AIRBUS

Airbus a mis à jour les cadences de production des appareils de la famille A320 en réponse à l'environnement de marché actuel. Ainsi, les nouvelles cadences moyennes pour la famille A320 vont désormais conduire à une augmentation progressive de la production, qui passera de 40 par mois actuellement à 43 au troisième trimestre et à 45 au quatrième trimestre 2021. Ce nouveau plan de production représente une montée en cadence plus lente que les 47 avions par mois initialement envisagés à partir de juillet.

COMPAGNIE DES ALPES

La pandémie de Covid-19 a lourdement affecté l'activité de Compagnie des Alpes lors du premier trimestre 2020-2021 (octobre à décembre). Ainsi, l'exploitant de domaines skiables et de parcs à thèmes a vu son chiffre d'affaires consolidé s'effondrer de 81,3 % à 26,9 millions d'euros. De fait, les domaines skiables ou les parcs de loisirs, qui auraient dû être ouverts sur cette période, n'ont pu l'être que pendant quelques jours au mois d'octobre, la quasi-totalité des sites étant restés fermés depuis.

VETOQUINOL

Le laboratoire Vetoquinol a enregistré un chiffre d'affaires de 427,5 millions d'euros, pour l'exercice 2020, en progression de 8% à données publiées et de 10,9% à changes constants. L'activité des produits Essentiels s'élève à 220,6 millions d'euros (+17,3% à taux de changes constants), portée par le développement solide du portefeuille existant (+8,1%) et par la contribution des produits Drontal et Profender, acquis le 1er août 2020. Les produits Essentiels représentent 51,6% des ventes du laboratoire sur les 12 mois de l'exercice 2020, contre 48,1% à fin décembre 2019.

Les chiffres macroéconomiques

Les indices des directeurs d'achat dans les secteurs des services et manufacturier en janvier pour la France sont attendus à 9h50, pour l'Allemagne à 9h55 et pour la zone euro, à 10h.

Aux Etats-Unis, les indices des directeurs d'achat dans les secteurs des services et manufacturier en janvier sont attendus à 15h45 et les ventes de logements anciens en décembre, à 16h.

Vers 8h30, l'euro cède 0,08% à 1,2156 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont majoritairement terminé en baisse, après les annonces de la BCE. La banque centrale a annoncé le maintien de sa politique monétaire très accommodante, mais a échoué à donner des perspectives claires aux investisseurs. En effet, Christine Lagarde a déclaré que l'épidémie devrait à nouveau peser sur l'activité au premier trimestre mais que les prévisions 2021 restaient "globalement valables". Elle a ajouté que le nouveau variant pourrait nécessiter des mesures sanitaires plus strictes. Le CAC 40 a cédé 0,67% à 5 591 points et l'EuroStoxx 50 a gagné 0,07% à 3 627 points.

Hier à Wall Street

Les marchés ont marqué une pause. Les valeurs technologiques ont fait la course en tête, en particulier Amazon et Apple. Les statistiques économiques du jour ont toutes favorablement surpris, même si les inscriptions hebdomadaires au chômage restent élevées. La saison des résultats d'entreprises n'a pas encore mis la surmultipliée. Parmi les publications du jour, United Airlines a été lourdement sanctionnée. Le Dow Jones et le S&P500 ont terminé proches de l'équilibre (-0,04% à 31 176,01 points pour l'un; +0,03% à 3 853,07 points pour l'autre). Le Nasdaq a grimpé de 0,55% à 13 530,91 points.