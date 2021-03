Morning meeting AOF France / Europe - Regain d'optimisme

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en hausse à l'ouverture. Les investisseurs sont rassurés par la stabilisation des taux longs, qui montre que le risque inflationniste est relativisé par les marchés. Ils apprécient également le volontarisme de Joe Biden dans sa guerre contre le coronavirus. Sa promesse de vacciner tous les Américains d'ici la fin mai laisse espérer un retour à la vie normale plus rapide que prévu,... Tout du moins aux Etats-Unis. Les opérateurs réagiront à la publication des indices PMI de février pour l'Europe et les USA puis à l'enquête américaine ADP pour le même mois.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une nouvelle petite bougie blanche avec une mèche haute sur la borne haute du triangle élargi. Cette mèche montre la pertinence de la figure, mais ne donne pas d'indication sur un éventuel sens de sortie. Théoriquement, le triangle élargi a de fortes probabilités de retourner une dynamique -ici haussière- : il faudrait alors commencer par dessiner une bougie noire et donner de réels signes de faiblesses, ce qui n'est pas le cas pour l'instant.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

LUMIBIRD

Lumibird a signé un accord avec Saab en vue de l'acquisition de son activité Télémètres laser de Défense, implantée à Göteborg (Suède), représentant un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros sur la base de l'exercice clos au 31 décembre 2020. Si cette acquisition se concrétisait, Lumibird offrirait à ses clients Européens dans le domaine de la Défense une plus large gamme de lasers et de télémètres, de la courte à la longue portée, pour une couverture de marché accrue, indique le spécialiste français du laser dans un communiqué.

DBT

DBT a dévoilé un chiffre d'affaires 2020 de 3,944 millions d'euros. Après avoir passé un premier semestre atypique, le groupe DBT a continué d'être impacté par la crise économique et sociale liée à la COVID 19. À propos du chiffre d'affaires 2020 Alexandre Borgoltz, Directeur général de DBT, déclare : " Dans des conditions particulièrement atypiques qui ont impacté massivement l'économie mondiale, le chiffre d'affaires de DBT a connu une progression supérieure à 100% du S2 2020 par rapport au S1 2020 mais aussi par rapport à la période comparable du S2 2019.

AKKA

Akka s'allie à la startup grenobloise Sylfen via sa plateforme Big Data pour le développement du bâtiment du futur, autonome en énergie renouvelable. Sylfen a mis au point le Smart Energy Hub, un équipement modulaire et intégrable dans n'importe quel bâtiment grâce à sa technologie hydrogène innovante et hybridée avec des batteries.

DANONE

Danone (-1,96% à 56,12 euros) a creusé ses pertes tout au long de la séance jusqu'à terminer avant-dernier du CAC 40. Hier, sous la pression de deux fonds activistes Artisan (environ 3% du capital) et Bluebell (moins d'1'%) agacés par les performances décevantes du PDG Emmanuel Faber, le conseil d'administration a voté une future dissociation des fonctions de président et de directeur général. Mais le conseil a maintenu Emmanuel Faber a son poste de président. Depuis, les observateurs attendaient sans illusion la réponse des frondeurs à ce compromis.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs prendront connaissance des indices PMI définitifs des services et composite d'IHS Markit de février pour la France à 9h50, pour l'Allemagne à 9h55 et pour la zone euro, à 10h. Les prix à la production industrielle en janvier pour la zone euro sont attendus à 11h.

Aux Etats-Unis, l'enquête ADP sur l'emploi privé en février est attendue à 14h15. Les indices PMI définitifs des services et composite d'IHS Markit pour février sont programmés à 15h45. L'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur des services en février est attendu à 16h. Le Livre Beige de la Fed sur l'état de santé de l'économie sera dévoilé à 20h.

Vers 8h30, l'euro grappille 0,02% à 1,2089 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont fini en légère hausse, mais ont réduit leurs gains en fin de séance dans le sillage du recul de Wall Street. Sur le marché des taux, le calme prévalait après les tensions de la semaine passée. Alors que les rendements d'Etat avaient progressé en raison des craintes d'inflation, les prix dans la zone euro sont ressortis conformes aux attentes en février. De plus, la BCE se tient prête à intervenir si besoin, a indiqué son vice président, Luis de Guindos. L'indice CAC 40 a terminé en progression de 0,29% à 5 809,73 points et l'EuroStoxx50 de 0,10% à 3 710,34 points.

Hier à Wall Street

Mardi, les marchés actions américains ont clôturé en baisse alors que l'indice S&P500 a connu la veille sa meilleure séance depuis juin dernier. Sur le marché obligataire, le rendement du bon du Trésor à 10 ans est resté quasi-stable à 1,4086%, loin de son plus haut depuis un an de 1,556% atteint la semaine dernière. Au chapitre des valeurs, Zoom, en hausse en début de séance grâce à des résultats meilleurs que prévu, a chuté ensuite en raison de de prises de bénéfices. Le Dow Jones a cédé 0,46% à 31 391,52 points tandis que le Nasdaq a perdu 1,69% à 13 358,79 points.