(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en hausse dans le sillage d'une progression d'une belle clôture outre-atlantique et à la faveur d'indicateurs chinois favorables. Les investisseurs semblent avoir relégué au second plan le risque d'une seconde vague épidémique. Pourtant certaines villes européennes, telle que Leicester, au Royaume-Uni ont durci le confinement hier soir après l'apparition de nombreux nouveaux cas de Covid-19. En zone euro, les investisseurs prendront connaissance de l'inflation au mois de juin en milieu de matinée.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une petite bougie blanche sans relief particulier, réalisée dans des volumes moyens à 3,5 milliards d'euros. Les cours sont toujours coincés entre deux gaps haussier et baissier, qui sont maintenant comblés mais qui agissent comme repoussoirs. Depuis 10 séances, l'indice français cherche un catalyseur mais il peine à le trouver.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

LUMIBIRD

Lumibird a annoncé la finalisation, ce jour, de l'acquisition des activités laser et ultrasons d'Ellex. Le spécialiste des technologies du laser précise que cette acquisition double la taille de la division Médical du Groupe à environ 80 millions d'euros de chiffre d'affaires et donne naissance à un leader mondial des technologies laser et ultrasons pour le diagnostic et le traitement des maladies oculaires.

AUDIOVALLEY

AudioValley, spécialiste international des solutions professionnelles dans l'audio digital, a annoncé le gain d'un appel d'offres majeur lancé par Radio France et France Médias Monde. Ce contrat, conclu pour trois ans, succède à un premier contrat triennal avec Radio France. A l'issue d'un appel d'offres international, Targetspot a su faire la différence par l'expertise de ses équipes déployées sur le projet et l'excellence technologique de sa plateforme de monétisation des audiences.

NATIXIS

Ce 28 juin 2020, Natixis et La Banque Postale ont signé l'accord de rapprochement des activités de gestion de taux et assurantielle annoncé en décembre 2019, marquant la création d'un leader européen, avec plus de 415 milliards d'euros d'encours sous gestion pour le compte de grands clients institutionnels à fin mai 2020. L'entité commune sera détenue à 55 % par Natixis (à travers sa filiale Natixis Investment Managers) et à 45 % par LBP (à travers sa filiale LBP Asset Management), dans le cadre d'une gouvernance équilibrée.

SES-IMAGOTAG

SES-imagotag, spécialiste des solutions digitales et IoT pour le commerce physique, a annoncé s'attendre à un chiffre d'affaires au deuxième trimestre de son exercice compris entre 60 et 65 millions d'euros, en progression séquentielle d'environ 20% par rapport au premier trimestre. Toutefois, celui-ci resterait en recul sur un an, du fait de l'interruption et du décalage de nombreux projets durant la période de crise du covid-19.

Les chiffres macroéconomiques

En France, les marchés attendent la publication de la Consommation des ménages en biens au mois de mai ainsi que l'Inflation en juin à 8h45.

En zone euro, l'inflation au mois de juin sera dévoilée à 11h.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance de l'Indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers en avril (15h), de l'Indice des directeurs d'achat de Chicago en juin (15h45) et de l'Indice de confiance des consommateurs du Conference board en juin à 16h.

Vers 8h15, l'euro cède 0,20% à 1,1218 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont fini en progression, entraînés par le rebond de Wall Street, qui avait perdu plus de 2,5% vendredi. Sur le front du Coronavirus, le nombre de nouvelles personnes contaminées est resté élevé ce week-end aux Etats-Unis, près de 39 000 cas dimanche. Pour autant, aucune nouvelle mesure pouvant peser sur l'activité, comme la fermeture des bars aux Texas et en Floride la semaine dernière, n'a été prise. A Paris, les perspectives de Danone ont été sanctionnées. L'indice CAC 40 a gagné 0,73% à 4 945,46 points et l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,87% à 3 232,02 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont poursuivi leur hausse de mi-séance après avoir été chahutés vendredi. Malgré un début de séance timide en raison des craintes toujours présentes concernant les infections au Covid-19 dans le pays, les investisseurs ont retrouvé le sourire après la publication de promesses de ventes de logements en forte hausse. Les valeurs cycliques ont bien été orientées. Au son de la cloche, le Dow Jones a progressé de 1,53% à 25 397,88 points, et le Nasdaq Composite a grimpé de 0,44% à 9 800,80 points.