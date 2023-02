Morning meeting AOF France / Europe - Recul attendu sur les marchés

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en léger repli pour cette dernière séance de la semaine. Les investisseurs restent toujours focalisés sur la trajectoire à venir des taux directeurs des banques centrales. Aucun indicateur économique majeur n'est attendu ce vendredi tandis que' l'indice des prix à la consommation CPI pour janvier sera publié aux Etats-Unis mardi prochain. Plusieurs valeurs sont à surveiller ce jour à commencer par L'Oréal qui a enregistré une croissance de ses ventes de 8,1% au quatrième trimestre, un peu plus lente que celle des trois mois précédents.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Akwel

Akwel annonce avoir enregistré en 2022, un chiffre d’affaires consolidé de 988,5 millions d’euros, en hausse de 17,1%, et de 11,3% sur un an à périmètre et taux de change constants. L’équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques, ajoute que son résultat opérationnel courant est attendu en baisse de quelque 40 %.

Bouygues

Le tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement qui s'inscrit dans une série de contentieux lancés par Free Mobile à l'encontre de ses concurrents et de leurs offres groupant smartphones et forfaits mobiles, dites " avec subvention ". Cette affaire opposant Free Mobile et Bouygues Telecom concerne d'anciennes offres de Bouygues Telecom.

Guerbet

Guerbet a publié un chiffre d’affaires annuel de 753,3 millions d’euros, en hausse de 2,9% (-1,1% à taux de change constants), soulignant que « les décalages de production sur le site de Raleigh ont pesé sur l’activité ». Selon le spécialiste des produits de contraste pour l’imagerie la croissance de son chiffre d’affaires en 2023 est attendue supérieure à 5% à périmètre comparable et taux de change constants.

L'Oréal

L'Oréal a dévoilé un résultat net part du groupe 2022 de 5,706 milliards d’euros, en progression de 24,1 %. Le résultat d’exploitation du groupe de cosmétiques a augmenté de 21% à 7,46 milliards d’euros, faisant ressortir une marge de 19,5 %, en progression de 40 points de base. La rentabilité de L'Oréal a bénéficié de l’amélioration de la rentabilité de sa division Produits Grand Public, passée en un an de 19,8% à 20,2%. Le chiffre d’affaires est ressorti à 38,26 milliards d’euros, en progression de 18,5 % en publié, dont de 10,9 % à données comparables.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en février sera connu à 16h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,09% à 1,0731 dollar.

Hier à Paris

Les bourses européennes ont clôturé à la hausse à la faveur de résultats d’entreprises meilleurs que prévu, Legrand s'est adjugé la plus forte hausse du CAC 40 suivi de Crédit Agricole SA. Les investisseurs ont pris connaissance d’une inflation allemande plus faible que prévu en janvier. A ce propos, l'inflation " en France devrait connaître un pic d'ici juin et redescendre autour de 2% d'ici la fin de l'année prochaine ou début 2025 ", estime le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Le CAC 40 a gagné 0,96% à 7 188,36 points et l'EuroStoxx50 0,97% à 4 250,14 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains , bien qu'orientés en hausse à mi-séance, n'ont pas su transformer l'essai, clôturant finalement dans le rouge sur fond de remontée des taux longs. Dans ce contexte, les investisseurs sont toujours concentrés sur la trajectoire des taux de la Fed tandis que l'indice des prix à la consommation CPI pour janvier sera publié mardi prochain. Au chapitre des valeurs, Walt Disney a progressé à la faveur de l'annonce de son plan de restructuration d'ampleur. Le Dow Jones s'est courbé de 0,73% à 33 699 points tandis que le Nadsaq a perdu 1,02% à 11 789 points.