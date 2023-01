Morning meeting AOF France / Europe - Recul anticipé, la Fed en ligne de mire

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en repli dans le sillage de Wall Street, qui a creusé ses pertes en seconde partie de séance. La prudence est de rigueur avant la Fed demain, suivie jeudi par la BCE et la Banque d'Angleterre. L'agenda économique du jour est chargé. Après la croissance française au quatrième trimestre, qui est ressortie à +0,1%, les investisseurs attendent l'inflation en France et la confiance des ménages aux Etats-Unis. A Paris, les investisseurs réagiront aux revenus de Seb, Elis, Lumibird...

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Euroapi

Euroapi a redémarré progressivement la production de prostaglandines sur son site de Budapest le 19 janvier. Comme indiqué au marché dans son communiqué de presse du 7 décembre 2022, le groupe a identifié, au cours d’une évaluation interne, certains écarts par rapport aux bonnes pratiques de fabrication concernant la documentation relative à la production et a décidé par mesure de précaution de suspendre proactivement et temporairement les activités liées aux prostaglandines sur son site de Budapest.

Lumibird

Lumibird a dévoilé un chiffre d’affaires 2022 de 191 millions d’euros, en hausse de 18%, dont 12% à périmètre et taux de change constants. Le spécialiste européen des technologies laser a enregistré un nouveau record au quatrième trimestre avec un chiffre d’affaires de 66 millions d’euros, en augmentation de 32%. La division Photonique a connu la plus forte croissance sur le dernier trimestre, à +49% avec un chiffre d’affaires de 35,3 millions d’euros. La division Médical a clôturé le dernier trimestre sur une hausse de 17% à 30,7 millions d’euros.

Valbiotis

La biotech Valbiotis annonce les résultats positifs de l’étude clinique de biodisponibilité et de mode d’action menée sur Totum 854 contre l’hypertension artérielle, premier facteur de risque cardiovasculaire dans le monde. Valbiotis vise la signature de partenariats à l’international et commercialisera en propre sur le marché français: la société souligne que le marché de l’hypertension artérielle légère à modérée concerne aujourd’hui 123 millions d’adultes aux États-Unis et en Europe.

Seb

Seb a réalisé en 2022 des ventes en recul de 1,2% à 7,96 milliards d’euros. Le spécialiste du petit électroménager et des articles culinaires a enregistré un repli de son activité de 4,7% à données comparables. « L'activité du groupe a bien résisté dans la plupart des zones géographiques dans lesquelles il opère, et le quatrième trimestre a affiché une tendance d’activité légèrement plus favorable » a déclaré Stanislas de Gramont, Directeur général du groupe. Sur cette période, les revenus ont atteint 2,4 milliards d’euros, en repli de 5,6% en données comparables.

Les chiffres macroéconomiques

Au quatrième trimestre 2022, le produit intérieur brut français a ralenti de nouveau en progressant de 0,1 % après avoir augmenté de 0,2 % au troisième trimestre, a indiqué l'Insee. Il était attendu stable. En moyenne sur l'année 2022, le PIB augmente de 2,6 % après une hausse de 6,8 % en 2021 et un repli de 7,9 % en 2020.

Les dépenses de consommation des ménages en biens ont reculé de 1,3% en décembre 2022 après avoir progressé de 0,6 % en novembre, selon l'Insee. Elles étaient attendues en hausse de 0,2%. Cette baisse s'explique par la diminution de la consommation en produits alimentaires (‑1,7 %) et en biens fabriqués (‑1,7 %). La consommation en énergie des ménages augmente quant à elle de 0,7 %.

Les ventes au détail ont baissé de 5,3% en décembre alors qu'elles étaient anticipées en hausse de 0,2%.

Les investisseurs attendent l'inflation en janvier et l'indice des prix à la production en décembre en France à 8h45. Le taux de chômage allemand en décembre sera connu à 9h45 et le PIB au quatrième trimestre de la zone euro à 11 heures.

Aux Etats-Unis, l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers en novembre sera publié à 15 heures, l'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago en janvier à 15h45 et l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board en janvier à 16 heures.

Ce matin, l'euro perd 0,07% à 1,0846 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont reculé alors que les prochains jours seront particulièrement chargés, tant sur le plan de l’actualité des Banques centrales, que des sociétés. La Fed débutera le bal et devrait augmenter ses taux de 25 points de base. Elle sera suivie jeudi par la Banque d'Angleterre et la BCE. Leurs commentaires sont plus attendus que les resserrements monétaires. A Paris, Renault a fini en repli, la refonte de son alliance avec Nissan ayant déjà fuité dans la presse. Le CAC 40 a clôturé en repli de 0,21% à 7 082,01 points tandis que l'EuroStoxx50 a cédé 0,44% à 4 159,55 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont creusé leurs pertes en seconde partie de séance, à deux jours de la décision de politique monétaire de la Fed. Plus que la hausse attendue de 25 points de base, déjà anticipée par les marchés, les investisseurs s'intéresseront à d'éventuels indices sur la future trajectoire de la politique de la Fed. La semaine sera aussi animée par les résultas d'entreprises, dont Apple, Alphabet, Amazon et Meta. L'indice Dow Jones a perdu 0,77% à 33 717,09 points tandis que le Nasdaq Composite a reculé de 1,96% à 11 393,81 points.

