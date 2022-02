Morning meeting AOF France / Europe - Rechute attendue en raison de l'escalade dans le dossier ukrainien

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en fort repli ; le conflit en Ukraine s'étant envenimé au cours du week-end. Les pays occidentaux ont décidé d'importantes sanctions, dont l'exclusion des banques russes du système Swift alors qu'elle ne semblait pas d'actualité vendredi. L'Europe va également financer des envois d'armes à l’Ukraine. De son côté, Vladimir Poutine a attisé les tensions en plaçant la force de dissuasion nucléaire russe en état d'alerte au combat. La tendance finale du jour dépendra donc des nouvelles en provenance du dossier ukrainien. L'ro et le pétrole sont en hausse.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Sanofi

" Les résultats positifs détaillés d’un deuxième essai de phase III ont montré qu’un traitement par Dupixent (dupilumab) 300 mg une fois par semaine a significativement amélioré les signes et symptômes de l’œsophagite à éosinophiles à 24 semaines, comparativement à un placebo, chez des patients de 12 ans et plus " a indiqué Sanofi. Ces données pivots ont présentées ce week-end au Congrès 2022 de l’American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, lors d’une séance d’abstracts de dernière minute.

Orpea

Lors de sa réunion du 23 février 2022, le Conseil d’administration d'Orpea a arrêté, sur proposition du Comité des nominations et des rémunérations, les décisions suivantes concernant la rémunération de Philippe Charrier, Président-Directeur général, au titre de ses fonctions à compter du 30 janvier 2022, qui demeure soumise à l’approbation par l’Assemblée générale 2022 de la politique de rémunération au titre de 2022.

Hermès

Les gérants d'Hermès ont renoncé à plus de 75% de leur augmentation de 41,8%, prévue par la politique de rémunération du groupe en 2022. Ainsi, ils percevront cette année une rémunération fixe effective en hausse de 10% par rapport à la rémunération fixe effective 2021. Cette renonciation intervient après deux ans de stabilité de leur rémunération fixe. La rémunération fixe 2022 de la société Émile Hermès SAS a donc été ramenée de 782 523 euros à 607 035 euros, et celle d'Axel Dumas de 2 301 950 euros à 1 785 716 euros (montants effectifs à verser après renonciation).

Accor

Sur recommandation du Comité des nominations, des rémunérations et de la RSE, le Conseil d’administration d'Accor réuni le 23 février 2022 a décidé de proposer le renouvellement des mandats de Mesdames Qionger Jiang et Isabelle Simon ainsi que de Messieurs Nicolas Sarkozy et Sarmad Zok en qualité d’administrateurs de la Société pour une durée de trois ans.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent l'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago en février à 15h45.

Ce matin, l'euro perd près de 1% à 1,1161 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont fini la semaine sur une nette hausse, au deuxième jour du conflit en Ukraine. Alors que l'armée russe continue d'avancer vers Kiev et que Vladimir Poutine appelle l'armée ukrainienne à prendre le pouvoir dans le pays, un espoir de résolution diplomatique n'est pas encore exclu: l'Ukraine évoque de possibles discussions à Varsovie sur sa neutralité, tandis que Moscou, visé par des sanctions occidentales, souhaite une rencontre à Minsk. A la clôture, le CAC 40 a bondi de 3,55% à 6 752,43 points, et l'Euro Stoxx 50, de 3,59% à 3 966,82 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini en forte hausse vendredi et au plus haut du jour. Si le contexte reste marqué par la guerre en Ukraine, les investisseurs ont caressé l’espoir d’une issue diplomatique, alors que Vladimir Poutine a indiqué à Xi Jinping être prêt à mener des discussions à haut niveau avec l’Ukraine. Sur le front statistique, la moisson du jour s’est révélée bonne. Côté valeurs, Foot Locker est lourdement sanctionnée. L’indice Dow Jones a clôturé sur un gain de 2,51% à 34 058,75 points et le Nasdaq Composite a progressé de 1,64% 13 694,62 points.