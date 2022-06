Morning meeting AOF France / Europe - Rebond timide en vue

(AOF) - Les marchés actions européens pourraient amorcer un timide rebond en début de séance malgré la clôture en ordre dispersé des Bourses asiatiques. Les investisseurs réagiront ce matin aux résultats définitifs des enquêtes d'activité auprès des directeurs d'achat du secteur manufacturier. L'inflation reste au centre de préoccupations. Hier soir, la secrétaire du Trésor aux Etats-Unis et ancienne patronne de la Fed, Janet Yellen, a reconnu avoir sous-estimé la menace inflationniste. D'un point de vue sectoriel, les immatriculations de voitures neuves en France ont chuté en mai de 10,1% sur un an.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Novacyt

Novacyt a annoncé l'approbation de son test PROmate COVID-19 1G (q16) Real-Time PCR (pour une utilisation sur son instrument Q16), par le règlement 2021 de l'Agence britannique de sécurité sanitaire (Medical Devices (Coronavirus Test Device Approvals) (Amendment) Regulations ( CTDA ). La société annonce également que l'autotest rapide PathFlow COVID-19 de la société a reçu le marquage CE.

Sanofi

La FDA a accordé la désignation de " Traitement innovant " (Breakthrough Therapy) à l'efanesoctocog alpha (BIVV001) pour le traitement de l'hémophilie A, un trouble de la coagulation rare et dangereux pour la vie. Cette désignation est fondée sur les données de l'étude pivot XTEND-1 de phase III. Sanofi et Sobi collaborent au développement et à la commercialisation de l'efanesoctocog alpha.

Wavestone

Sur l'exercice 2021/22, le résultat net part du groupe de Wavestone a doublé pour s’établir à 51 millions d'euros, contre 25,4 millions d'euros un an au plus tôt. Le résultat opérationnel courant s’est élevé à 74,8 millions d'euros, en progression de 40%. La marge opérationnelle courante s’est ainsi établie à 15,9%, conforme à l’objectif, relevé en fin d’exercice, d’une marge supérieure à 15,5%. Pour mémoire, la marge opérationnelle courante dégagée un an plus tôt était de 12,8%.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a conclu un accord définitif pour l’acquisition de Kaycan, entreprise familiale de production et distribution de matériaux de construction d’extérieur au Canada et aux Etats-Unis, pour un montant de 928 millions de dollars américains en numéraire (soit environ 860 millions d’euros). Avant synergies, le prix correspond à un multiple d’environ 11,2x l’Ebitda estimé 2021-2022 de Kaycan de 83 millions de dollars américains. La réalisation de la transaction, qui est soumise aux autorisations usuelles, pourrait intervenir d’ici la fin de l’année 2022.

Les chiffres macroéconomiques

La nouvelle estimation de l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en mai pour la France est attendue à 9h50, pour l’Allemagne à 9h55 et pour la zone euro, à 10h. Le taux de chômage en mai de la zone euro sera dévoilé à 11h.

Aux Etats-Unis, la nouvelle estimation de l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en mai est attendue à 15h45 et l'ISM manufacturier, à 16h. Les dépenses de construction en avril seront publiées également à 16h.

Vers 8h30, l'euro cède 0,18% à 1,0714 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont baissé en raison de la dégradation de la situation économique. L'inflation a atteint un niveau record zone euro, pénalisant le pouvoir d'achat des ménages. Le repli de la consommation qu'elle induit a entrainé une contraction de l'économie française au début d'année. En outre, l'inflation n’a peut être pas atteint son pic du fait de la hausse continue du pétrole. Dans ce contexte, la BCE est sous pression pour adopter une politique monétaire restrictive plus énergique. Le CAC 40 a perdu 1,43% à 6 468,80 points et l’EuroStoxx50, 1,48% à 3 784,82 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé dans le rouge la dernière séance du mois. Les indicateurs économiques publiés au cours de la journée étaient cependant globalement meilleurs que prévu, et notamment l'indice d'activité de Chicago et la confiance du consommateur. Pour autant, la prudence reste de mise. Christopher Waller, un membre de la Fed, a estimé que la banque centrale devrait agir jusqu'à une baisse significative de l'inflation. Le Dow Jones a cédé 0,67% à 32 990,12 points. Le Nasdaq a perdu 0,41% à 12 081,39 points.