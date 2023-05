Morning meeting AOF France / Europe - Rebond timide attendu sur les marchés

Les marchés actions américains ont clôturé sur une note négative. La prudence est de mise dans un contexte de remontée des taux et de discussions sur la dette américaine. Les tractations se poursuivent à quelques jours désormais d'un possible défaut des Etats-Unis. Par ailleurs, le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, publié hier soir, confirme que ses membres sont partisans de garder les taux élevés à moyen terme. Le Dow Jones cède 0,77% à 32 799, 92 points tandis que le Nasdaq fléchit de 0,61% à 12 484,16 points.

Les marchés européens ont reculé nettement, prolongeant leur baisse de mardi alors que les discussions sur le plafond de la dette américaine sont dans l’impasse. Selon Bloomberg, des discussions devraient cependant avoir lieu mercredi entre les négociateurs républicains et la Maison Blanche. L'inflation plus élevée que prévu au Royaume-Uni en avril a également alimenté l'aversion pour le risque. Seule Eurofins Scientific a échappé à la baisse au sein du CAC 40. L'indice parisien s’est replié de 1,70% à 7 253,46 points tandis que l’EuroStoxx50 a perdu 1,84% à 4 262,64 points.

Les promesses de ventes immobilières en avril seront communiquées à 16h00 et l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz seront connues à 16h30.

Aux Etats-Unis, la nouvelle estimation du PIB au premier trimestre et les inscriptions hebdomadaires au chômage sont attendues à 14h30.

Delta Drone s’est engagée à mettre en place un financement d’obligations simples (les « OS ») à émettre par la Société et qui feront l’objet d’un mécanisme dit d’equitization grâce à l’exercice de bons de souscription d’actions dits d’equitization (les « BSAE2 ») avec un fiduciaire désigné, qui, après avoir reçu les actions issues de l’exercice desdits BSAE2, n’a pas vocation à rester actionnaire de la société. Les actions résultant de l'exercice des BSAE2 seront, en général, cédées sur le marché à très brefs délais, ce qui peut créer une forte pression baissière sur le cours de l'action.

