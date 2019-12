Morning meeting AOF France / Europe - Rebond technique attendu : le commerce toujours à la une

(AOF) - Les marchés européens devraient rebondir après leur décrochage de la veille. Pour autant, les velléités combatives des Etats-Unis sur le commerce continuent de faire la une. Washington menace notamment d'instaurer 2,4 milliards de dollars de droits de douane sur des produits français en représailles de la taxe française sur les services numériques, accusée de viser les géants américains du secteur : Google, Facebook... Les investisseurs s'inquiètent qu'un éventuel armistice commercial avec la Chine ne soit suivi de l'ouverture d'autres fronts dans la guerre commerciale.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe la formation d'une très importante bougie noire avec une mèche haute et une clôture au plus bas de la séance. L'indice CAC 40 vient ainsi de valider un double sommet, dans des volumes très importants à 4,40 milliards d'euros. Le support à 5719 points, renforcé par la moyenne mobile à 100 jours, devrait être rejoint rapidement vu la vitesse du dégagement actuel.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

EDF

EDF a levé avec succès 1,25 milliard d'euros avec une maturité de 30 ans et un coupon fixe de 2%. " Cela représente le montant le plus important levé par un émetteur corporate sur le marché euro à cette maturité " a souligné l'électricien. A l'issue de cette opération, et de l'émission de 2 milliards de dollars américains à 50 ans réalisée la semaine dernière, la maturité moyenne de la dette brute du groupe EDF est augmentée à environ 15,5 années (pro forma au 30 juin 2019).

GECINA

Gecina a signé avec La Française pour le compte de l'ERAFP et de SCPI, une promesse synallagmatique de vente portant sur l'immeuble "Park Azur" situé à Montrouge pour un prix de 185 millions d'euros hors droits. L'acte définitif de cession devrait être signé d'ici la fin de l'année 2019. Cet actif de bureaux qui développe près de 24 000 mètres carrés est intégralement loué au Centre National pour la Recherche Nucléaire (Groupe EDF) avec un bail ferme de huit ans.

TIKEHAU CAPITAL

Tikehau Capital a annoncé l'acquisition du centre d'activités "Atlantic Park" à Clamart, dans le département des Hauts-de-Seine, à travers son fonds d'investissement pan-européen à stratégie "value added". Il se décompose en 5 bâtiments et s'étend sur un terrain de 15 580 mètres carrés et offre une surface locative totale de 14 770 mètres carré. Les bâtiments se répartissent en une zone mixte comprenant des zones industrielles légères et des bureaux. L'ensemble de l'actif comprend 295 places de stationnement souterrain et en extérieur.

EXEL INDUSTRIES

Exel Industries a nommé Yves Belegaud en tant que directeur général, à compter au 17 décembre 2019. Guerric Ballu quittera, lui, le groupe à la même date, après une période de passation à son successeur de toutes les informations nécessaires à la direction d'Exel Industries. "Le nouveau directeur général apportera au groupe Exel Industries un fort savoir- faire dans la maîtrise de la gestion opérationnelle, le management interculturel et la poursuite et l'intégration de nouvelles acquisitions", commente le groupe.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs se contenteront des prix à la production pour le mois d'octobre en zone euro à 11 heures.

Ce matin, l'euro est stable à 1,1075 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont terminé en forte baisse, Donald Trump ayant à nouveau ravivé les tensions commerciales. Il a annoncé le rétablissement de droits de douane sur les produits sidérurgiques en provenance du Brésil et d'Argentine, accusant ces pays d'organiser une "dépréciation massive" de leur monnaie. La séance avait pourtant bien débuté les indices des directeurs d'achat allant dans le sens du scénario intégré par les marchés d'une reprise économique. Le CAC 40 a clôturé en recul de 2,01% à 5 786,74 points tandis que l'EuroStoxx50 a perdu 2,08% à 3 626,66 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini dans le rouge après la décision de Donald Trump d'instaurer, de nouveau, des droits de douane sur les aciers brésiliens et argentins. Une riposte, selon lui, à la dévaluation "massive" des monnaies de ces pays. En outre, les investisseurs ont également dû digérer le repli inattendu de l'indice ISM manufacturier pour le mois de novembre, signe que l'économie américaine n'est peut être pas si vaillante que cela. Le Dow Jones a cédé 0,96% à 27 783,04 points tandis que le Nasdaq Composite a abandonné 1,12% à 8 567,99 points.