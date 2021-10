Morning meeting AOF France / Europe - Rebond possible, mais les rendements restent sous pression

(AOF) - Les marchés européens pourraient esquisser un rebond après un début de semaine très difficile. Les investisseurs réagiront à une salve de statistiques économiques (indices PMI et ISM des services) susceptibles de les éclairer sur l'évolution de la conjoncture au moment où certains redoutent un tassement plus marqué que prévu de la reprise en zone euro et aux Etats-Unis. Sur le marché obligataire, la tension ne retombe pas, le dix ans américain gagnant encore 0,8 point de base à 1,49%, soit tout proche du seuil symbolique de 1,5%. Au chapitre des valeurs, les technologiques devraient en pâtir.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bilendi

A l’occasion de la publication de ses résultats semestriels, Bilendi a confirmé sa stratégie offensive de croissance, associant développements organiques et acquisitions ciblées, avec l'objectif d'atteindre, à l'horizon 2023, un chiffre d'affaires de 50 millions d’euros, et un Ebitda compris entre 20 et 25% du chiffre d'affaires, soit 10 à 12,5 millions d’euros.

Getlink

Getlink annonce que Shuttle Freight a transporté 116 915 camions en septembre, soit une baisse de 11 % par rapport à 2020, pénalisé par un effet de base légèrement défavorable lié aux premiers stockages effectués en prévision du Brexit à la même époque en 2020. Depuis le 1er janvier 2021 Le Shuttle Freight a transporté près de 1 million de camions, soit une baisse 4%. Ce repli est représentatif, selon l'exploitant du tunnel sous la manche, d'un impact économique très modéré du Brexit sur les flux transmanche.

Spartoo

Au premier semestre, Spartoo a enregistré un Ebitda ajusté en progression de 11% à 2,73 millions d’euros pour des ventes en augmentation de 19% à 74,4 millions d’euros. Le spécialiste de la vente d'articles de mode en ligne affiche ainsi une marge d’Ebitda de 3,7% contre 3,9%, un an auparavant.

Rothschild & Co

A la suite de la levée de la recommandation par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sur les distributions à compter du 1er octobre 2021, Rothschild & Co a confirmé sa décision de verser un acompte sur dividende exceptionnel de 1,04 euro par action au titre de l’exercice 2021 en cours. La date de détachement a été fixé au 18 octobre 2021 et la date de mise en paiement, le 20 octobre 2021.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle de la France en août est attendue à 8h45.

Les investisseurs prendront connaissances des versions définitives des indices des directeurs d'achat dans les services et Composite en septembre pour la France à 9h50, pour l'Allemagne, à 9h55 et pour la zone euro, à 10h. Encore en zone euro, l'évolution des prix à la production en août sera dévoilée à 11h.

Aux Etats-Unis, la balance commerciale en août est attendue à 14h30, la version définitive des indices des directeurs d'achat dans les services et Composite en septembre à 15h45 et enfin, l'indice ISM des services de septembre, à 16h.

Vers 8h20, l'euro cède 0,19% à 1,1599 dollar.

Hier à Paris

Le rebond n’aura pas eu lieu sur les Bourses européennes, qui ont débuté la semaine en territoire négatif. Ainsi, le CAC 40 a reculé de 0,61% à 6 477,66 points et l’EuroStoxx 50 a perdu 0,89% à 3 999,56 points. Parmi les inquiétudes récurrentes du moment figure la potentielle faillite d’Evergrande. Le titre du géant chinois a d’ailleurs été suspendu à la Bourse de Hong Kong dans l'attente d'une annonce importante. Côté statistique, si l'indice Sentix de la zone euro a reculé plus que prévu en octobre, les commandes à l’industrie d'août ont excédé les attentes aux Etats-Unis.

