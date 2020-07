Morning meeting AOF France / Europe - Rebond fragile en attendant le conseil européen

(AOF) - Les marchés actions européens pourraient débuter la séance en hausse timide même si l'évolution des futures sur indices à Wall Street est négative. Les investisseurs continuent d'observer la propagation du coronavirus dans le monde et sa persistance en Europe et aux Etats-Unis. Ils s'intéresseront particulièrement à l'ouverture du conseil européen qui doit s'accorder sur le plan de relance mutualisé de 750 milliards d'euros. Un échec ou trop de tergiversations serait mal accepté par les marchés qui détestent plus que jamais l'incertitude.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une petite bougie sans corps, avec deux mèches courtes : une toupie d'indécision. Elle marque le statu quo après la forte hausse du 15 juillet, et le gap est resté ouvert. Les volumes ont rechuté à 2.7 milliards d'euros échangés seulement, ce qui témoigne du manque de conviction actuel. Cependant, rien n'a encore interrompu la tendance haussière et on doit donc toujours privilégier l'extension du mouvement en direction de 5509 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

MAUNA KEA TECHNOLOGIES

Mauna Kea Technologies a reçu l'approbation de BNP Paribas et de Bpifrance pour un montant total de 4 millions d'euros de financement non dilutif sous forme de Prêt Garanti par l'Etat français (PGE). BNP Paribas et Bpifrance octroieront chacun un prêt de 2 millions d'euros à des taux d'intérêt fixes de 0,25% et 1,75% par an, respectivement. 90% des prêts bancaires seront garantis par l'État français dans le cadre du régime des PGE.

PARTOUCHE

Partouche a dévoilé jeudi soir ses résultats au titre du premier semestre de son exercice 2019-2020 (novembre à avril). Ainsi, l'exploitant de casinos et d'hôtels a accusé une perte nette (part du groupe) de 5,3 millions d'euros sur la période, contre un bénéfice net de 13,1 millions d'euros lors de la même période de l'exercice précédent. Pour sa part, l'Ebitda s'élève à 29,8 millions d'euros (-33,5%), soit une marge de 16,2 % du chiffre d'affaires (contre 20,2% un an plus tôt). Enfin, le chiffre d'affaires (déjà publié) ressort à 183,6 millions d'euros (-17,3%).

PIERRE ET VACANCES

Pierre et Vacances a réalisé jeudi soir son point d'activité au titre du troisième trimestre de son exercice 2019-2020 (avril à juin). Ainsi, le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme a publié un chiffre d'affaires de 109,6 millions d'euros sur la période (selon son reporting opérationnel). Ce chiffre chute de 70,5% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires se répartit entre les activités touristiques (51,6 millions d'euros ; -84,6%) et immobilières (58 millions d'euros ; +60,4%).

VOYAGEURS DU MONDE

Voyageurs du Monde a indiqué que, dans le cadre de l'internationalisation de ses activités, le groupe a lève 16 millions d'euros, souscrits par les investisseurs et le management, et renforce son actionnariat. Aussi, à cette occasion Bpifrance fait son entrée au capital de la société Avantage, holding animatrice qui contrôle le groupe aux côtés des investisseurs historiques, Crédit Mutuel Equity SCR (ex CM-CIC Investissement) et FPCI Kairos Alpha, FPCI Montefiore Investment III et BNP Paribas Développement entrés respectivement en 2018, 2015 et en 2001.

Les chiffres macroéconomiques

En zone euro, l'inflation de juin sera dévoilée à 11h.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des permis de construire et mises en chantier en juin. L'indice de confiance des ménages de l'Université du Michigan en juillet est attendu à 16h.

Vers 8h30, l'euro grappille 0,02% à 1,1385 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens sont repartis à la baisse, pénalisés par les tensions commerciales et le coronavirus. Donald Trump et son administration ont ravivé les tensions commerciales en évoquant des sanctions contre des apparatchiks chinois dans le cadre de la prise de contrôle de Hong Kong par Pékin. Sur le front sanitaire, la situation semble se dégrader dans plusieurs Etats américains alors que l'Europe n'est pas non plus épargnée par la résurgence du Covid-19. Le CAC 40 a cédé 0,46% à 5 085,28 points tandis que l'Euro Stoxx 50 a abandonné 0,2% à 3 371,54 points.

Hier à Wall Street

La tendance est restée morose jeudi sur les marchés actions américains. Les investisseurs se sont inquiétés de la montée des tensions diplomatiques entre les Etats-Unis et la Chine au sujet de Hong Kong. En parallèle, les statistiques du jour se sont révélées globalement mitigées. Si les ventes au détail ont dépassé les attentes, ce n'est pas le cas des inscriptions au chômage. Côté valeurs, les résultats de Morgan Stanley ont été bien accueillis, à l'inverse de ceux de Bank of America. Le Dow Jones a cédé 0,50% à 26 734,71 points et le Nasdaq a perdu 0,73% à 10 473,83 points.