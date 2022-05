Morning meeting AOF France / Europe - Rebond en vue, Powell rassure

Les marchés actions américains ont clôturé en nette hausse après la Fed. La volatilité était forte avant l'issue de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed. Sans surprise, la banque centrale a relevé de 50 points de base son principal taux directeur. En revanche, son président Jerome Powell a favorablement surpris en écartant le scénario d'une hausse de 75 points de base lors de la prochaine réunion. Ce ton un peu plus "colombe" que prévu a rassuré des marchés inquiets d'être privés de liquidités trop brusquement. Le Dow Jones a gagné 2,81% et le Nasdaq, 3,19%.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 des i nscriptions hebdomadaires, de la productivité non agricole au premier trimestre et du coût unitaire du travail au premier trimestre.

Le groupe Hexaom a annoncé un chiffre d'affaires de 260,6 millions d'euros au titre du premier trimestre 2022. Ainsi, malgré une base de comparaison élevée et un allongement des délais de livraisons dans la chaîne d'approvisionnement des matériaux subi par l'ensemble des acteurs du bâtiment, la production du Groupe progresse de 13% par rapport à la même période de l'exercice dernier. Cette croissance est tirée tout particulièrement par la Constructions de Maisons Individuelles (+13,9% à 204 millions d'euros), la Rénovation BtoC (+18%) et l'Aménagement foncier (+145,1%).

CGG a dévoilé une perte nette de 19 millions de dollars au premier trimestre, nettement réduite par rapport à il y a un an, lorsqu'elle était de 85 millions de dollars. Le résultat opérationnel ajusté des activités du groupe de géosciences œuvrant pour le compte de l’industrie de l’énergie est négatif à hauteur de 4 millions de dollars contre une perte de 19 millions de dollars au premier trimestre 2021. Le chiffre d’affaires des activités est ressorti à 153 millions de dollars, en baisse de 24% en pro-forma.

Airbus a présenté un bénéfice net en progression de 237% à 1,219 milliard d’euros au premier trimestre. L’EBIT ajusté consolidé, qui sert de référence pour le constructeur aéronautique, est passé en un an de 694 millions d’euros à 1,26 milliard d’euros. Un montant de -0,2 milliard d’euros lié à l’impact des sanctions internationales contre la Russie a été comptabilisé cette année. Le chiffre d'affaires consolidé a progressé de 15 % pour atteindre 12 milliards d'euros, reflétant essentiellement la hausse des livraisons d'avions commerciaux et un mix favorable.

Arkema a réalisé au premier trimestre 2022 un résultat net courant multiplié par 2,4 à 376 millions d'euros. Le résultat d’exploitation courant (Rebit) a plus que doublé par rapport à l’an dernier pour s’établir à 488 millions d’euros. La marge de Rebit atteint 16,9 % (10 % au premier trimestre 2021). L’Ebitda a bondi de 72,9 % à 619 millions d’euros, faisant ressortir une marge sur Ebitda en hausse de 530 points de base à 21,4 %. Le chiffre d’affaires progresse de 29,7 % pour s’établir à 2,887 milliards d’euros.

