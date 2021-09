Morning meeting AOF France / Europe - Rebond en vue, les taux se calment

(AOF) - Les marchés actions européens pourraient repartir à la hausse après une séance difficile hier. Wall Street a sévèrement corrigé emportant les Bourses asiatiques dans son sillage. Le Nasdaq a vécu sa plus mauvaise séance depuis mars dernier à cause de la progression des taux longs. Le rendement du Bon du Trésor américain a atteint 1,56%, soit son plus haut niveau depuis juin dernier, en raison de l'accélération des anticipations d'inflation. Sur le marché obligataire justement, l'heure est à l’accalmie ce matin comme en témoigne la détente de 1,5 point de base à 1,525% du taux américain.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

TotalEnergies

Le consortium formé par TotalEnergies, Green Investment Group, filiale du groupe Macquarie, et le développeur écossais RIDG a annoncé le dépôt d'une offre pour un projet éolien marin sur une zone située à l'ouest de l'archipel des Orcades. Ce projet, baptisé West of Orkney Windfarm, a une capacité de 2 gigawatts permettant d'alimenter en électricité plus de deux millions de foyers. Il fait actuellement l'objet d'une évaluation par le Crown Estate d'Écosse, dans le cadre du cycle d'attribution de concessions ScotWind.

Antin

Antin Infrastructure Partners S.A. a annoncé l'exercice intégral de l'option de surallocation par Morgan Stanley Europe SE, agissant au nom et pour le compte des établissements garants de l’offre, en qualité d'agent stabilisateur. Cet exercice donnera lieu à l'émission de 2,19 millions d'actions nouvelles supplémentaires , au prix de l'offre, soit 24 euros par action, pour un montant d'environ 52,5 millions d'euros et à la cession de 1,25 millions d'actions existantes supplémentaires pour un montant d'environ 30 millions d'euros, par LB Capital et Mark Crosbie.

Evolis

Evolis a généré un bénéfice net de 3,4 millions d'euros au premier semestre, renouant avec les profits après avoir essuyé une perte de 0,8 million, un an auparavant. Le résultat opérationnel du spécialiste des solutions de personnalisation et des systèmes d'impression sur cartes plastiques a suivi la même tendance en ressortant à 4,2 millions d'euros, soit en hausse de 4,8 millions d'euros. Le niveau des résultats est principalement lié à la progression du chiffre d’affaires, et dans une moindre mesure aux dépenses de charges externes plus faibles que sur le premier semestre 2020.

Pizzorno Environnement

Pizzorno Environnement a enregistré une activité en progression de 6,5% à 100,5 millions d'euros au premier semestre 2021. L'activité Propreté est ressortie en hausse de 3,8% à 80,8 millions d'euros, portée par le démarrage des nouveaux contrats de collecte et de nettoiements remportés en début d’année. L'activité Traitement-Valorisation a affiché un chiffre d’affaires en forte croissance de 19,2% à 19,7 millions d'euros sur les 6 premiers mois de l’exercice, tirée par la mise en service du nouveau casier du centre de stockage de Pierrefeu-du-Var.

Les chiffres macroéconomiques

Le climat des affaires et la confiance des consommateurs en septembre pour la zone euro sont attendus à 11h.

Aux Etats-Unis, les promesses de ventes immobilières en août seront dévoilées à 16h. L'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole est attendue 16h30.

Vers 8h30, l'euro cède 0,02% à 1,1683 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont chuté sous l’effet des tensions sur le marché des taux. Le rendement du 10 ans américains est au plus haut depuis 3 mois, à 1,54%, en raison des craintes inflationnistes. Celles-ci sont alimentées par la hausse des cours des matières premières et des goulots d'étranglement de l'offre dans certains secteurs. Les Banquiers centraux, Christine Lagarde et Jerome Powell ont réaffirmé leur conviction que la hausse des prix était temporaire. Les tensions sur le marché des taux ont surtout pénalisées les valeurs tech. L’indice CAC 40 a perdu 2,17% à 6 506,50 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en net repli. Les valeurs technologiques ont été particulièrement malmenées en raison de la hausse du rendement du Bon du Trésor américain à dix ans qui a atteint 1,534%, soit son plus haut niveau depuis juin dernier. Les investisseurs s'inquiètent du haut niveau de l'inflation. Dans l'après-midi, les déclarations rassurantes de Christine Lagarde puis de Jerome Powell, réaffirmant le caractère transitoire de la hausse des prix, n'ont eu aucun effet. Le Dow Jones a cédé 1,63% à 34 299,99 points et le Nasdaq, 2,83% à 14 546,68 points.