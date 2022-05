Morning meeting AOF France / Europe - Rebond en vue grâce à la Chine

(AOF) - Après deux séances dans le rouge, les marchés actions européens devraient s’offrir un rebond ce vendredi. Ils seront aidés en cela par une bonne nouvelle en provenance de Chine. La Banque populaire de Chine a en effet décidé une baisse importante de l’un de ses principaux taux directeurs afin de soutenir l’économie. Cette mesure de relance devrait permettre de reléguer en arrière-plan (au moins pour un temps) les nuages qui s’accumulent au-dessus de la croissance économique mondiale, guerre en Ukraine et inflation en tête.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

EDF

Une revue du calendrier et du coût de la construction des deux réacteurs nucléaires de Hinkley Point C vient d'être finalisée. En conclusion, EDF annonce que le démarrage de la production d'électricité de l'unité 1 est désormais prévu en juin 2027. Le risque de report de la livraison des deux unités est évalué à 15 mois, en supposant l'absence de nouvelle vague pandémique et d'effet additionnel de la guerre en Ukraine.

Vivendi

Le mandat du Directoire actuel de Vivendi arrivant à échéance le 23 juin 2022, une nouvelle équipe sera mise en place dès le lendemain autour d'Arnaud de Puyfontaine, son Président. Elle sera composée de Frédéric Crépin, Secrétaire général de Vivendi ; François Laroze, qui sera nommé Directeur financier de Vivendi et qui conservera ses fonctions de Directeur financier chez Havas ; Claire Léost, Présidente de Prisma Media ; Céline Merle-Béral, qui sera nommée Directrice de la stratégie RH et Culture d'entreprise de Vivendi ; et de Maxime Saada, Président du Directoire de Groupe Canal+.

McPhy

L'assemblée générale mixte de McPhy a approuvé l’ensemble des résolutions. Par ailleurs, le spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone annonce la nomination de Laëtitia Peyrat comme Directrice Juridique & Secrétaire du Conseil et de Benoît Barrière en qualité de Chief Technology Officer (CTO), tous les deux intégrant le Comité Exécutif.

Bic

Bic s'est engagé à réduire de 5% ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de scope 3 d’ici à 2030, dont -30 % pour la division Flame for Life. A cette même échéance, les émissions de Scope 1 et Scope 2 seront en ligne avec les recommandations de l’Accord de Paris, a également annoncé le fabricant de stylo, rasoirs et briquets jetables.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne , les prix à la production ont progressé de 2,8% en avril 2022 par rapport au mois précédent et ont bondi de 33,5% en rythme annuel. Le consensus attendait respectivement +1,4% et +31,5%.

En zone euro , les investisseurs prendront connaissance de la confiance des consommateurs en mai à 16h.

Vers 8h20, l'euro est quasi stable à 1,0588 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont aligné une nouvelle séance de repli ce jeudi. Les investisseurs ont manifesté de vives inquiétudes dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine, des goulots d’étranglements sur la chaine d’approvisionnement mondiale, mais également une inflation galopante, et le resserrement monétaire des grands banques centrales. S’y sont ajoutées des statistiques américaines décevantes. Au son de la cloche, le CAC 40 a perdu 1,26% à 6 272,71 points et l’EuroStoxx 50, -1,63% à 3 630,68 points.

Hier à Wall Street

Au terme d’une séance volatile, les marchés actions américains ont clôturé en territoire négatif jeudi. En plus de la normalisation des politiques monétaires, les investisseurs s'inquiètent des répercutions de l'inflation et des problèmes d'approvisionnement sur les résultats des entreprises. Des répercussions particulièrement visibles sur les résultats de la grande distribution, mais pas que : Cisco en a également pâti. Au son de la cloche, le Dow Jones a reculé de 0,75 % à 31 253,13 points et le Nasdaq Composite a cédé 0,26 % à 11 388,50 points.