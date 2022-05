Morning meeting AOF France / Europe - Rebond en vue

(AOF) - L'évolution des futures sur indices laisse présager d'une ouverture dans le vert des Bourses européennes dans les sillage des clôtures positives des places asiatiques. Les investisseurs sont rassurés par la baisse des cas de Covid-19 en Chine. Pour autant, les marchés vont rester très attentifs aux actualités susceptibles de les éclairer sur la santé de l'économie mondiale. Les ventes au détail aux Etats-Unis pour avril et les déclarations de Christine Lagarde et Jerome Powell sont très attendues. Au chapitre des valeurs, Engie a relevé ses prévisions de résultats pour 2022.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Afyren

Afyren lance son projet de commercialisation de solutions de haute qualité qui aideront les industriels à atteindre leurs objectifs de durabilité. La greentech française roduit des acides carboxyliques biosourcés (C2-C6) qui sont nécessaires à une grande variété d'industries pour leurs propriétés antibactériennes, olfactives ou de conservation. Jusqu'à présent, ces molécules génériques étaient, pour la plupart, fabriquées à partir de dérivés du pétrole, contribuant à une activité extractive qui n'est plus durable.

Aramis

A l’occasion de la publication de ses résultats semestriels, Aramis Group a confirmé ses objectifs annuels. Pour son exercice qui s’achèvera fin septembre 2022, le spécialiste de la vente en ligne de voitures d'occasion vise toujours un chiffre d’affaires total de plus de 1,7 milliard d’euros, une croissance des volumes B2C vendus de véhicules reconditionnés supérieure à +45%, et un Ebitda ajusté positif.

Eiffage

Eiffage, au travers de Smulders (filiale belge d’Eiffage Métal), vient d’être désigné lauréat par Ørsted, numéro un mondial de l’éolien offshore, de deux contrats pour la fabrication des structures secondaires en acier des fondations monopieux des parcs éoliens offshore Gode Wind 3 et Borkum Riffgrund 3 en Allemagne.

Vinci

Le trafic sur les réseaux interurbains de Vinci Autoroute a progressé de 55,7% en avril sur un an, avec une hausse de 71,3% pour les véhicules légers et de 1,8% pour les poids lourds. Il reste encore en retrait de 2,8% par rapport à avril 2019. Cette légère contraction est imputable à la fois à la hausse des prix des carburants et à un effet calendaire défavorable (décalage des vacances de printemps entre ces deux années), explique le groupe. Dans les aéroports de Vinci Airports, le trafic passagers a été multiplié par 4,3 en un an, mais reste en retrait de 30,6% par rapport à 2019.

Les chiffres macroéconomiques

En zone euro, la deuxième estimation du PIB au premier trimestre est attendue à 11h.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail en avril seront publiées à 14h30, la production industrielle et taux d'utilisation des capacités de production en avril à 15h15,

l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en mai et les stocks des entreprises en mars à 16h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,17% à 1,0453 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé dans le rouge. La journée avait très mal débuté, l'annonce d'une détérioration marquée de l'économie chinoise (chute des ventes au détail et repli de la production industrielle en avril) ayant incité les investisseurs à prendre une partie de leurs bénéfices après la belle progression enregistrée vendredi. La Commission européenne a par ailleurs abaissé ses prévisions de croissance européenne mais relevé celles d'inflation pour 2022 et 2023. Le CAC 40 a cédé 0,23% à 6 347,77 points. L'Euro Stoxx 50 a perdu 0,67% à 3 678,74 points.

Hier à Wall Street

Après le beau rebond de vendredi, Wall Street a clôturé lundi en ordre dispersé. La volatilité a été alimentée par les craintes des investisseurs concernant la croissance économique mondiale. Des inquiétudes nourries par les indicateurs décevants dévoilés en Chine, qu’il s’agisse des ventes au détail ou de la production industrielle d’avril, mais également par le cycle de resserrement monétaire de la Fed. De surcroît, l’indice « Empire State » a nettement déçu. Le Dow Jones a grappillé 0,08% à 32 223,42 points. Le Nasdaq Composite a perdu 1,2% à 11 662,79 points.