Morning meeting AOF France / Europe - Rebond en vue : attention aux bonnes nouvelles économiques aux Etats-Unis !

(AOF) - Les marchés européens devraient rebondir légèrement dans le sillage de Wall Street. Si les indices américains ont fini dans le rouge, ils ont cependant limité leurs pertes en fin de séance. La tendance finale du jour dépendra des statistiques économiques américaines attendues cet après-midi, dont les revenus, la consommation des ménages et l'indice des prix PCE en novembre. A l’instar de jeudi, des données encourageantes pour l’économie américaine seraient sanctionnées car elles renforceraient le scénario d’une Fed plus longtemps agressive.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Stellantis

Stellantis envisage de prendre une participation au capital de Symbio, co-entreprise de Faurecia et Michelin dans le domaine de l’hydrogène et leader des piles à combustible pour le secteur de la mobilité. Les trois groupes ont entamé à partir d’aujourd’hui des négociations exclusives. « La feuille de route technologique de Symbio s’intègre parfaitement aux plans de Stellantis concernant le déploiement de solutions hydrogène en Europe et aux États-Unis », a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis.

Gaussin

Le groupe Gaussin, qui se présente comme « le pionnier du transport de marchandises et de personnes propre et intelligent », annonce avoir initié une procédure d'arbitrage dans l'affaire de la licence concédée en mai 2022 au canadien Charbone Hydrogen et dénoncé le 14 octobre par ce dernier. Il s’agit pour le groupe de réclamer 14,1 millions de dollars canadiens (9,74 millions d‘euros) plus intérêts et frais à cet ancien partenaire.

PAREF

PAREF a annoncé la livraison de l'immeuble de bureaux " The Go ", situé à Levallois-Perret. L'immeuble développe plus de 6 000 mètres carrés de bureaux lumineux et offre jardin, terrasses et rooftop. Situé au cœur de Levallois-Perret, « The Go » bénéficie en outre d'une localisation stratégique et de connexions multiples aux transports en commun. Le locataire, une multinationale européenne de premier rang, qui y installe son siège social français, avait signé un bail long terme de 9 ans en mars 2022.

Neoen

Neoen a lancé la construction de son premier actif au Canada, la centrale solaire Fox Coulée, située en Alberta, dans le comté de Starland. La construction de cette centrale, détenue à 100% par le groupe français, a été confiée à Goldbeck Solar dans le cadre d’un contrat clé en main. D’une puissance de 93 MWc, la centrale sera raccordée localement au réseau de distribution de 24.5 kV d’ATCO Electric, contribuant ainsi à l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone en 2035 fixé par la Province d’Alberta et le gouvernement fédéral.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les investisseurs attendent les revenus et la consommation des ménages en novembre, l'indice des prix PCE en novembre et les commandes de biens durables en novembre à 14h30.

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en décembre et les ventes de maisons neuves en novembre à 16 heures.

Ce matin, l'euro gagne 0,14% à 1,01614 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont clôturé en baisse. Ils souffrent paradoxalement de la publication de deux statistiques rassurantes pour l’économie américaine : la croissance au troisième trimestre et les inscriptions au chômage. Deux bonnes nouvelles qui ne le sont pas sur le plan boursier, car elles renforcent le scénario d’une Fed plus longtemps agressive dans sa politique de resserrement monétaire. A Paris, Orpea a reculé après avoir relevé le montant des dépréciations d'actifs anticipées. Le CAC 40 a perdu 0,95% à 6 517,97 points et l’Eurostoxx 50 1,26% à 3 823,29 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont fortement reculé. Ils ont souffert paradoxalement de la publication de deux statistiques rassurantes pour l’économie américaine : la croissance au troisième trimestre et les inscriptions au chômage. Ces deux bonnes nouvelles ne le sont pas sur le plan boursier. Elles renforcent en effet le scénario d’une Fed plus longtemps agressive dans sa politique de resserrement monétaire. L’indice des indicateurs avancés a, lui, déçu. L'indice Dow Jones a perdu 1,05% à 33 027,49 points et le Nasdaq Composite a cédé 2,18% à 10 476,12 points.