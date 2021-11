Morning meeting AOF France / Europe - Rebond en vue

(AOF) - Les marchés actions européens devraient rebondir en début de séance. La hausse attendue ne saurait cependant compenser la chute accusée vendredi dernier. Le pétrole, qui a sombré de 9% en fin de semaine, gagne ce matin 4,6%. Sur le marché obligataire, le rendement du 10 ans américain, en net repli vendredi en raison du regain d'aversion pour le risque, est également bien orienté (+4,8 points de base à 1,527%). Les investisseurs prennent acte de la réaction rapide des gouvernements à la menace du nouveau variant Omicron. Ils attendent désormais des informations concernant sa dangerosité.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Biosynex

Biosynex détient 18,82% du capital et 18,89% des droits de vote de Theradiag. Le fabricant de tests a acquis des titres de la société spécialisée dans le diagnostic in vitro sur le marché. Il a également participé à l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires de Theradiag qui s'est clôturée le 24 novembre 2021.

Dékuple

Le groupe Dékuple a réalisé au troisième trimestre 2021 un chiffre d’affaires de 41,6 millions d'euros, en progression de 21,5% sur un an. À l’issue des neuf premiers mois de l'année, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 117,1 millions d'euros (+18,2%). Le Volume d’Affaires Brut ressort à 229,7 millions (+11%), et la marge brute s’établit à 97,2 millions d'euros (+13,6%). En France (90% du chiffre d'affaires), le groupe de médias et marketing digital a vu son activité s'améliorer de 16,5%, alors que l'Espagne a crû de 36,2%.

Laurent-Perrier

Après Rémy Cointreau jeudi, c'est Laurent Perrier qui a surpris favorablement les investisseurs vendredi. La Maison de champagne a gagné 0,73% à 83 euros dans un environnement de marché qui ne se prêtait pourtant guère aux festivités. Le groupe indépendant a dévoilé des résultats semestriels 2021-2022 en forte progression grâce à la levée progressive des mesures sanitaires et à la réouverture graduelle des lieux de consommation dans le monde.

Eurofins

Eurofins a annoncé le lancement d'un nouvel outil de dépistage pour le variant B.1.1.529. Le GSD NovaType Select est un ensemble de tests RT-PCR permettant de détecter spécifiquement les mutations du génome du SRAS-CoV-2 en 1 heure environ, soit beaucoup plus rapidement que les méthodes de séquençage du génome. Il peut ainsi différencier la variante B.1.1.529 de la variante Delta actuellement dominante et peut être utilisé comme test de dépistage à grande échelle.

Les chiffres macroéconomiques

La première estimation de l'inflation de novembre en Allemagne sera dévoilée à 14h.

Vers 8h30, l'euro cède 0,44% à 1,1270 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont chuté comme l'ensemble des places mondiales. Les actifs à risque sont emportés par la peur suscitée par l'apparition en Afrique du Sud d'un nouveau variant potentiellement très contagieux et résistant aux vaccins actuels. Dans la tourmente, les valeurs liées à la santé tirent logiquement leur épingle du jeu. En revanche, les investisseurs ont déserté les valeurs liées au tourisme, au transport mais aussi au commerce. Le CAC 40 a plongé de 4,75% à 6 739,73 points tandis que l'Euro Stoxx 50 a décroché de 4,65% à 4 093,72 points.

Vendredi à Wall Street

Wall Street a clôturé vendredi en net repli dans le sillage des autres places mondiales après la découverte d'un nouveau variant hautement contagieux. Plusieurs pays ont d'ores et déjà commencé à fermer leurs frontières aux voyageurs des zones jugées les plus risquées. Signe de la nervosité ambiante suscitée par ce variant, l'indice Vix, dit "de la peur", a bondi de 40% pour atteindre son plus haut niveau depuis septembre. Les marchés ont fermé 19h, heure de Paris, en raison de Thanksgiving. Le Dow Jones a cédé 2,53% à 34 899,34 points. Le Nasdaq a abandonné 2,23% à 15 491,66 points.