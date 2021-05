Morning meeting AOF France / Europe - Rebond en vue

(AOF) - Les principaux marchés actions européens pourraient rebondir à l'ouverture après la séance difficile de la veille. Les investisseurs réagiront à une salve d'indicateurs économiques en Europe et aux Etats-Unis. Les résultats définitifs des enquêtes d'activité auprès des directeurs d'achat sont particulièrement attendus, tout comme les conclusions du rapport ADP sur l'emploi dans le secteur privé américain. Au chapitre des valeurs, Veolia a dévoilé des résultats trimestriels solides tandis que Stellantis a vu ses ventes progresser au premier trimestre dans un contexte difficile.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une grande bougie noire avec une longue mèche haute au-dessus de la résistance à 6 319 points. Les vendeurs sont revenus en force : la tendance haussière est bloquée par cette résistance. Un retour progressif sur le bas de l'intervalle de consolidation à 6 151 points est donc possible dans les jours à venir. Il faudra clôturer au-dessus de la résistance pour retrouver une tendance haussière forte.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

CGG

Sercel, une filiale du français CGG, et Low Impact Seismic Sources (LISS) ont engagé des négociations exclusives pour l'acquisition de LISS par Sercel. En collaboration avec Shell, LISS a développé la TPS (Tuned Pulse Source), une source sismique marine innovante avec un contenu basse fréquence nettement amélioré.

ASSYSTEM

Assystem a publié un chiffre d'affaires au premier trimestre 2021 de 127,9 millions d'euros, en hausse de 4,1%, dont +6,1% en organique. Cette croissance intègre aussi un effet périmètre de -0,4% lié à la cession de la société Eurosyn, ainsi qu'un effet change de -1,6%. Les activités Nucléaire, à 81,8 millions d'euros (64% du chiffre d'affaires consolidé), ont progressé de 9,8%, dont +9% en organique: l'activité a été très soutenue au Royaume-Uni et en France, qui bénéficie par ailleurs d'un effet de base favorable.

AXA

Au premier trimestre, Axa a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 2% en base comparable, à 31 milliards d'euros, dont des revenus pour les segments cibles en hausse de 3% en données comparables, à 19,9 milliards d'euros. " Cette bonne performance est portée par une croissance soutenue de nos segments cibles, avec notamment une hausse de 4% en assurance dommages des entreprises et de 5% en santé, ainsi qu'une collecte nette positive et un mix d'activités favorable en vie, épargne, retraite ", a déclaré Etienne Bouas-Laurent, Directeur financier de l'assureur.

ORPEA

Orpea a réalisé mardi soir son point d'activité au titre de son premier trimestre 2021. Ainsi, le spécialiste de la prise en charge de la dépendance a publié un chiffre d'affaires de 1,03 milliard d'euros, en hausse de 4,7% sur un an. Il est soutenu par la contribution des acquisitions notamment en France. En organique, le chiffre d'affaires progresse de 1%. « Cette performance est d'autant plus remarquable que le premier trimestre 2020 avait été l'un des plus dynamiques jamais observé », a souligné Yves Le Masne, le Directeur Général d'Orpea.

Les chiffres macroéconomiques

Les indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite (définitif) en avril pour la France seront publiés à 9h50, ceux pour l'Allemagne à 9h55 et ceux pour la zone euro, à 10h. L'évolution des prix à la production en mars pour la zone euro sera dévoilée à 11h.

Aux Etats-Unis, les investisseurs attendent à 14h15 l'enquête ADP sur l'emploi privé en avril à 14h15, les indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en avril à 15h45 et à 16h, l'indice des directeurs d'achat ISM pour le secteur des services en avril. L'évolution hebdomadaire des stocks de produits pétroliers sera dévoilée à 16h30.

Vers 8h30, l'euro cède 0,05% à 1,2007 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens sont repartis à la baisse, affaiblis en particulier par les valeurs technologiques. La tendance s'est retournée en milieu de séance, sans catalyseur particulier. Les valeurs liées à l'énergie ont fait partie des rares à résister dans le sillage des cours du pétrole. Trigano a aussi échappé à la baisse grâce à ses résultats et Dassault Aviation à la faveur d'un contrat pour des Rafale en Egypte. En hausse ce matin, l'indice CAC 40 a clôturé en repli de 0,89% à 6 251,75 points tandis que l'EuroStoxx50 a perdu 1,99% à 3 920,79 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé en ordre dispersé. Le Nasdaq a été touché par des dégagements, les investisseurs prenant leurs bénéfices sur des valeurs technologiques ayant atteint des sommets. Pfizer a tiré son épingle du jeu grâce au relèvement d'objectifs annuels. Au chapitre des statistiques, le déficit commercial s'est creusé en mars. Le Dow Jones a grappillé 0,06% à 34 133,03 points mais le Nasdaq Composite a abandonné 1,88% à 13 633,50 points.