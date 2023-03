Morning meeting AOF France / Europe - Rebond attendu sur les marchés

(AOF) - Les marchés actions européens devraient rebondir pour la première séance de la semaine après les dernières inquiétudes liées à Deutsche Bank. Vendredi, le titre a décroché de plus de 14% avant de réduire ses pertes en clôture à 8,5%. Son coût d'assurance contre un risque de défaut, appelé "credit default swap" (CDS), a grimpé à plus de 220 points de base, au plus haut depuis fin 2018. En fin de semaine, les investisseurs prendront connaissance des données définitives du PIB américain au quatrième trimestre et de l'indice des prix PCE de février, mesure privilégiée de l'inflation par la Fed.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Equasens

Groupe commercialisant des solutions informatiques pour les professionnels de santé, Equasens a annoncé une rentabilité 2022 élevée et un bilan solide. Son résultat opérationnel courant a progressé de 12,57% à 56,79 millions d'euros. Son résultat net a bondi de 18,35% à 48,7 millions d'euros. Le résultat de base par action a progressé de 18,52% à 3,09 euros. Au niveau du bilan, le groupe conserve sa forte capacité d'investissement avec une trésorerie brute à 119,20 millions d'euros au 31 décembre 2022.

Europlasma

Europlasma, spécialiste du traitement et des déchets dangereux, annonce que sa filiale Inertam a signé un accord de coopération d'une durée de cinq ans avec la société algérienne NCC Environnement, spécialisée dans le traitement des déchets. Dans l'immédiat, NCC Environnement lauréat d'un appel d'offres lancé par la Banque d'Algérie, va confier à Inertam le traitement par vitrification de 260 tonnes d'amiante fibrociment.

Lanson-BCC

Lanson-BCC (groupe composé de huit Maisons productrices de vins de Champagne, créé par des familles champenoises) et ses actionnaires fondateurs annoncent avoir conclu un contrat avec la société FIAG Holding. Le contrat concerne la reprise en deux blocs de l’intégralité de sa participation dans Lanson-BCC représentant 5,03% du capital du groupe. Ensemble, ils ont procédé le 22 mars 2023 au rachat d'un premier bloc de 171.050 actions au prix unitaire de 35 euros.

Latécoère

Latécoère, spécialiste de l'aéronautique, a publié ses comptes annuels 2022 d'où ressort une perte nette à 86,7 millions d'euros contre -110 millions pour l'exercice 2021. Le résultat opérationnel courant sur la période s'élève à -43,2 millions d'euros contre -61.8 millions d'euros. La croissance organique du chiffre d'affaires 2022, à taux de change et périmètre constants, s'est élevée à 59,2 millions d'euros, soit une amélioration d16,5%, en raison de l'augmentation des cadences de production, plus particulièrement pour les programmes A320 et Embrae.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice IFO du climat des affaires en Allemagne en mars sera connu à 10h00.

Vers 8h30, l'euro perd 0,07% à 1,0754 dollar.

Vendredi à Paris

Les Bourses européennes ont clôturé dans le rouge une semaine marquée par la renaissance des inquiétudes concernant la santé du système bancaire mondial. Deutsche Bank en a été aujourd’hui la victime sur fond de hausse du coût d'assurance contre son risque de défaillance. Elle a entraîné les autres banques européennes dans son sillage. Parmi les autres valeurs, Casino et sa maison-mère Rallye poursuivent leur descente aux enfers. Le CAC 40 a perdu 1,74% à 7015,10 points après quatre séances dans le vert, mais a progressé de 1,3% sur la semaine. L’Eurostoxx50 a cédé 1,82% à 4 130,62 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en hausse pour la dernière séance de la semaine. Les Bourses avaient démarré dans le rouge après de nouvelles tensions liées au décrochage boursier de la banque allemande Deutsche Bank. Mais le titre s'est redressé à Francfort, ce qui a de facto rendu les investisseurs moins nerveux. Le reste bancaire reste toujours sous pression, à l'image de Morgan Stanley (-2,20%) et JPMorgan Chase (-1,52%) qui ont été malmenés. Le Dow Jones a gagné 0,41% à 32 237 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,31% à 11 823 points.